,,Приказната за уништувањето на авионот Ил-76 е приказна за внатрешната политичка борба на неонацистичките елити во Киев, „борбата на свињите во коритото“, напиша заменик-претседателот на Советот за безбедност на Руската Федерација Дмитриј Медведев на Телеграм по веста дека воено-транспортниот авион Ил-76, кој на размена превезувал 65 припадници на вооружените сили на Украина, се урнал во областа Белгород во Русија.

Областа, да потсетиме, се наоѓа токму на границата со Украина, а од почетокот на Специјалната воена операција е редовна цел на украинските сили.

„Вечен спомен на нашите пилоти. Тие се херои“, коментира Медведев и додаде дека „украинските семејства не ги пречекале ниту нивните од Русија“.

„Ќе се влоши. Овие изроди, за да останат на власт, лесно ќе го убијат сопствениот воен персонал и воени заробеници, како што прават во овие 700 дена од специјалната воени операции. Тие безмилосно ќе ги бомбардираат нивните градови и села, правејќи ги нивните домови во пепел и ќе ги палат нивните старци и деца“.

За нив нема ограничувања, бидејќи се работи за пари и моќ, објасни Медведев.

Il-76 military plane crashes in Belgorod region. There were 63 people on board. The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane.

По нападот руската страна соопшти дека за соборувањето на авионот е виновен Киев. Ова го изјави претседателот на Државната дума, Вјачеслав Володин, а го потврди и руското Министерство за одбрана, а Кремљ засега одлучи да се воздржи од коментари. Еден од пратениците на Државната дума откри дека Киев ја знаел рутата на авионот во кој се превезувале украински војници.

Украинските медиуми, меѓу кои и „РБЦ-Украина“ и „Украинска Правда“ пишуваат дека Вооружените сили на Украина го собориле Ил-76.

Сепак, украинските власти засега само рекоа дека потврдуваат дека размената на затвореници била планирана за денеска, но дека, како што рекоа од Главната разузнавачка управа на украинската армија, наведуваат дека „размената нема да се случи денеска“.



