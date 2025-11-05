Медведев: Последиците од американската најава за нуклеарни тестови се неизбежни

Последиците од изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп за нуклеарните тестови се неизбежни: Русија ќе биде принудена да ја процени целесообразноста за спроведување на сопствени нуклеарни тестови во целосен обем, изјави заменик-претседателот на рускиот Совет за безбедност Дмитриј Медведев.

„Никој не знае што мислел Трамп под „нуклеарно тестирање“ (веројатно дури ни тој самиот). Но, тој е претседател на Соединетите Американски Држави. И последиците од таквите зборови се неизбежни: Русија ќе биде принудена да ја процени целесообразноста за спроведување на сопствени нуклеарни тестови во целосен обем“, напиша Медведев на социјалните мрежи.

Порано денес, на состанокот на рускиот Совет за безбедност, рускиот лидер Владимир Путин ја нарече ситуацијата околу изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп за американските нуклеарни тестови сериозен проблем. Тој им наложи на руското Министерство за надворешни работи, Министерството за одбрана, разузнавачките служби и цивилните агенции да достават предлози за можни подготовки за тестирање на нуклеарно оружје.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече дека Путин не наредил да започнат подготовките за нуклеарни тестови, туку да се испита изводливоста за започнување подготовки за такви тестови. Претходно денес, САД ја тестираа интерконтиненталната балистичка ракета „Минутмен III“, која е способна да носи нуклеарна боева глава, објави 30-то крило на американските вселенски сили. Тестот на ракетата се случи кратко време по изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп за можни нуклеарни тестови. Сепак, тоа беше планиран тест како дел од редовните проверки на борбената готовност и точноста на ракетниот систем „Минутмен III“, кој е во служба на САД повеќе од половина век.

Според Проектот за нуклеарни информации на Федерацијата на американски научници, американските воздухопловни сили моментално имаат околу 400 ракети „Минутмен III“, распоредени во силоси во државите Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Вајоминг, со дострел од повеќе од 6.000 милји (околу 9.600 километри). САД претходно спроведоа подземни тестови на денот кога руската државна Дума ја поништи ратификацијата на Договорот за сеопфатна забрана за нуклеарни тестови. На тест-полигонот во Невада претходно е тестирано нуклеарно оружје.