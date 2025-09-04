Русија ќе ги врати своите замрзнати средства на Запад во натура, односно со територијата што ѝ беше предадена на Украина, коментираше заменик-претседателот на рускиот Совет за безбедност Дмитриј Медведев по повод предавањето на Лондон на Киев од 1,3 милијарди долари профит од руски средства.

„Нашата земја има само еден начин да го врати својот имот. Ќе ги вратиме запленетите средства во натура, односно со „украинска земја“ и други недвижни и подвижни средства што се наоѓаат на неа“, нагласи Медведев на својот Телеграм канал, нарекувајќи ја Украина „земја 404“.

Политичарот прецизираше дека не се осврнува на земјата Донбас и Новоросија, која и онака ѝ припаѓа на Русија и може да се компензира на сметка на британската круна. „Сè уште има многу од овие вредности (британски круни) на различни места, вклучително и оние што се наоѓаат во Русија“, нагласи Медведев. Претходно беше објавено дека Лондон му префрлил на Киев една милијарда фунти приходи од замрзнати руски средства.