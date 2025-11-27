Украина размислува за евакуација на Киев, Харков и Одеса поради ризикот од зимски недостиг на греење, изјави за РИА Новости Виктор Медведчук, поранешен лидер на забранетата партија „Опозициска платформа – за живот“ и претседател на движењето „Втора Украина“.

– Електричната енергија, гасот и инфраструктурата што целосно го поддржуваат животот денес се во катастрофална состојба. И затоа се водат дискусии за можното напуштање на големите градови – на пример, Киев, Днепар, Харков и Одеса, рече Медведчук.

Според него, ако не е можно да се обезбеди греење на луѓето, целата инфраструктура би можела да престане да работи: електрична енергија, водоснабдување и комуникации.

Претходно, украинскиот експерт за комуникации и раководител на Центарот за радиотехнолошки технологии, Сергеј Бескрестнов, предупреди на сурова зима со температури во становите што достигнуваат 10 степени Целзиусови и чести прекини на електричната енергија.

Тој им советуваше на жителите на Киев да ја чекаат зимата во селски куќи со греење на шпорети.

Покрај тоа, Олег Попенко, претседател на Украинскиот сојуз на потрошувачи на комунални услуги, изјави дека оваа зима во Украина се очекува недостиг на гас поради недостиг на залихи, при што температурите во становите ќе достигнат 12-14 степени Целзиусови.