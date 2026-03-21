Медитеранот гори: Франција и Велика Британија ги здружија силите, пресретнаа руски танкер?!

Француската морнарица заплени танкер во Медитеранот за кој Макрон тврди дека припаѓа на руската „флота во сенка“.
Според Ројтерс, француските сили се качиле на танкерот „Дана“ , кој плови под мозамбиско знаме, поради сомневање дека користи лажно знаме. Бродот претходно испловил од руското пристаниште Мурманск.
We remain resolute.This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna. The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026
Француската префектура за Медитеранот објави дека операцијата е спроведена со поддршка на британските сојузници , додека танкерот, на барање на обвинителството, е однесен во сидрото за понатамошно испитување.
Досега, Русија не го објави запленувањето, иако претходно ги нарече сличните дејствија „чин на пиратство“ .
Во објава на социјалната мрежа X, Макрон изјави дека бродовите што ги заобиколуваат меѓународните санкции се „воени профитери“ кои придонесуваат за финансирање на руските воени активности.
France, with the support of the United Kingdom, has detained the oil tanker Grinch.It departed from the port of Murmansk on January 5. It is on the sanctions lists of Ukraine, the USA, the EU, Switzerland, the United Kingdom, and Canada. It mainly transports oil to… pic.twitter.com/PI80dCZkvQ— MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) January 22, 2026
Ова е второ пресретнување на танкер извршено од Франција во последните неколку месеци. Во јануари, танкерот „Гринч“ помеѓу јужниот брег на Шпанија и северниот брег на Мароко, додека на почетокот на март, француската морнарица учествуваше во слична операција со поддршка на Белгија .
