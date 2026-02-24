Медиумите ја обвинија мексиканската инфлуенсерка за откривање на локацијата на Ел Менча, таа ги отфрла обвинувањата

0 SHARES Сподели Твитни

Најголемиот нарко-бос во Мексико, Немесио Рубен Осегера Сервантес, познат како „Ел Менчо“, беше убиен на 22 февруари 2026 година за време на голема воена операција во Тапалпа, Халиско.

Според мексиканскиот министер за одбрана Рикардо Тревиља, разузнавачките агенти успеале да пронајдат човек кој е близок до емотивниот партнер на шефот на картелот „Нова генерација Халиско“ (CJNG) пред да стапат во акција во недела.

Официјалните лица изјавија дека девојката на Ел Менчо била однесена во Тапалпа, планинско одморалиште каде што Ел Менчо и неговите луѓе престојувале во изолиран комплекс од одморалишта. Иако девојката на крајот го напуштила имотот, Ел Менчо и неговите вооружени соработници останале забарикадирани внатре. Мексиканските специјални сили подоцна се распоредиле во комплексот. Откако војниците влегле, тешко вооружените мажи отвориле оган, предизвикувајќи престрелка и потера во блиската шума. Четворица членови на картелот биле убиени на местото на настанот, а тројца други, вклучувајќи го и Осегуера, биле сериозно повредени и подоцна починале додека биле транспортирани во болница во Мексико Сити.

По неговата смрт, во неколку мексикански држави избувна насилство. Тревиља рече дека до понеделник биле убиени 25 членови на Националната гарда. Мексиканскиот секретар за безбедност Омар Гарсија Харфух пријави 27 напади врз властите во Халиско и рече дека 30 членови на картелот биле убиени во судирите што следеле.

По оваа вест, виралните објави на мрежата X и повикувањата на извештајот на Телемундо тврдеа дека наводната девојка на Ел Менча е Марија Хулиса, популарна инфлуенсерка на социјалните мрежи. Во описите се обвинуваше дека таа е виновна за откривање на неговата локација на властите, што на крајот доведе до неговата смрт.

Сепак, официјалните лица не го именуваа девојчето споменато во разузнавачката операција, ниту пак го идентификуваа човекот кој наводно им помогнал на властите да дојдат до комплексот.

Јулиса јавно ги негираше тие тврдења. Во изјава споделена на Инстаграм, таа рече:

„Се шират информации дека наводно објавив стории во кои зборувам за тоа што се случило во Мексико, сакам да разјаснам дека сè е ПОТПОЛНО ЛАЖНО! Јас сум личност која не сака проблеми, не сакам да чувам злоба кон никого и го живеам животот во мир, ве молам, ако видите објави како следниве, пријавете ги!“

Во овој момент, нема официјална потврда од властите што ја поврзува Марија Хулиса со воената операција или што сугерира дека таа имала каква било улога во лоцирањето на Осегера.

The post Медиумите ја обвинија мексиканската инфлуенсерка за откривање на локацијата на Ел Менча, таа ги отфрла обвинувањата appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: