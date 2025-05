Мекларен доминира во Мајами: Пјастри и Норис во водство пред Расел

0 SHARES Сподели Твитни

Оскар Пјастри триумфираше на Големата награда на Мајами, освојувајќи ја својата шеста победа во кариерата, од кои четири се остварени оваа сезона и три од нив во последните три натпревари. Тимот на Мекларен продолжува да доминира, што го потврдува и Ландо Норис, кој го освои второто место како минатогодишен победник. Џорџ Расел од Мерцедес го заврши натпреварот на третата позиција. Мекларен, со Пјастри на чело, има извонредна сезона. Младиот Австралиец кој стартуваше од четвртата позиција, успеа брзо да напредува и во 12-от круг го надмина лидерот Ферстапен, обезбедувајќи сигурна победа. Норис, исто така, мораше да се пробива од задната позиција, откако падна на петтото место по дуелот со Ферстапен во првиот круг. Расел примени различна стратегија и таа му донесе место на подиумот. Ферстапен, почнувајќи од пол-позицијата, се заврши на четвртото место. Алекс Албон од Вилијамс импресионираше со својот настап, освојувајќи го петтото место пред Кими Антонели, кој поради грешка на механичарите изгуби можност за подобра позиција. Возачите на Ферари, Леклер и Хамилтон, завршија зад Италијанецот, додека бодови освоија и Карлос Саинц во Вилијамс и Јуки Цунода во Ред Бул. Пјастри го зголеми водството во генералниот пласман со 131 бод, 16 повеќе од Норис и 32 од Ферстапен. Следната трка е закажана за две недели во Имола.

