Мекларен пред избор за поддршка во трката за титулата: Пјастри или Норис?

Поранешниот возач на Формула 1, Мартин Брандл, денес изјави дека Мекларен веројатно ќе има потреба наскоро да донесе одлука околу тоа дали ќе го поддржи Оскар Пјастри или Ландо Норис за борбата за титулата во Формула 1. Во моментот, Австралиецот Пјастри има предност од 16 бодови во однос на својот колега од тимот, Норис, пред трката за Големата награда на Емилија Ромања. Макс Верстапен од Ред Бул е во третата позиција, со 32 бода заостанување зад лидерот.

-Брандл истакнува дека за Мекларен може да стане проблем доколку Верстапен и Расел продолжат со успешните настапи, особено затоа што Мерцедес најавува напредок во Имола, на што многумина се надеваат. Всушност, се очекува сите тимови до одреден степен да направат подобрувања, рече Брандл според Скај Спортс. За разлика од Мекларен, Верстапен не се соочува со притисоците дека Јуки Цунода, неговиот тимски партнер, ќе му одзема поени и затоа досега умешно ги користи сите можности за да остане сериозен натпреварувач за шампионатот.

-Доколку Мекларен не го реши ова, постои ризик Пјастри и Норис да си одземаат вредни поени еден на друг. Тие треба да бидат претпазливи и да не се фокусираат премногу на меѓусебното натпреварување, за да не им се случи некој друг да им ја преземе титулата, како што Алан Прост направи во 1986 година, додаде Брандл.

