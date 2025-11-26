Меколи Калкин сака да снима продолжение на „Сам дома“: Има идеја за заплетот

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Меколи Калкин, познат по улогата на Кевин Мекалистер, неодамна изјави дека „не би бил целосно алергичен“ на идејата да се врати во својата улога во серијата „Сам дома“.

Тој додаде дека би морало да биде токму како што треба, но дека за среќа, има идеја за продолжение во кое би бил среќен да учествува, пишува Данас.

„Имам идеја. Или сум вдовец или разведен. Одгледувам дете и сето тоа. Работам многу и не обрнувам доволно внимание, а детето ми се лути и ме заклучува надвор од куќата. Малото не ме пушта внатре и почнува да ми поставува стапици“, опишува актерот.

Идејата на Калкин за продолжение на серијата „Сам дома“ е Кевин Мекалистер повеќе или помалку да ги замени крадците, а ние да ги следиме неговите обиди да се врати во куќата за време на празниците.

Актерот рече дека во овој случај, куќата би била еден вид метафора за односот помеѓу татко и син и дека таткото мора да најде пат до срцето на синот.

Франшизата „Сам дома“ го претвори Калкин во една од најголемите детски ѕвезди во Холивуд во 1990-тите, а првиот дел заработи 476 милиони долари низ целиот свет.

Тој се врати во продолжението од 1992 година. Режисерот Крис Колумбус рече дека нов филм од серијата никогаш не треба да се снима.

„Мислам дека „Сам дома“ постои поради тој посебен момент и дека не може да се повтори. Би било грешка повторно да се обидеме со нешто што функционирало пред 35 години. Треба да го оставиме на мира“, рече режисерот.

Ниту еден од нив не учествуваше во третиот дел во 1997 година, ниту во четвртиот, кој беше снимен како телевизиски филм во 2002 година.

Дизни се обиде да ја оживее франшизата во 2021 година во форма на нов филм, но критиките воопшто не беа поволни.

