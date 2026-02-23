МЕКСИКО ГОРИ ПО УБИСТВОТО НА НАЈГОЛЕМИОТ НАРКОБОС ВО СВЕТОТ! Картелот одговори со упад на аеродромот и рече: Секој што ќе се најде надвор по 14 часот ЌЕ БИДЕ УБИЕН! (ВИДЕО)

По убиството на водачот на нарко-картелот Халиско, Ел Менча, имаше широко распространето насилство, со блокирани патишта, а метрополитенската област Гвадалахара практично изолирана од копно поради затворени патишта.
На меѓународниот аеродром Мигел Идалго беше пријавена општа паника поради наводното присуство на вооружени мажи, а на социјалните мрежи има многу видеа од убиени луѓе, првенствено членови на Мексиканската Национална гарда.
Бандитите поставија бројни блокади и контролни пунктови, а имаше и пукање, поради што аеродромите Гвадалахара во Халиско, Пуерто Ваљарта и Манзаниља во Колима откажаа летови, а беа покренати и посебни стратегии за заштита на патниците, поради блокадите и насилните дејствија.
BREAKING:Passengers fleeing in panic from Guadalajara International Airport in Jalisco after a CJNG Cartel attack on the airport.CJNG has launched attacks across the state in response to the founder & leader of the cartel “El Mencho” having been killed in an army operation pic.twitter.com/uM9Eerecm5— Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026
BREAKING:Panic at Guadalajara International Airport in Jalisco after a CJNG Cartel attack on the airport in response to the founder and long-time leader of the cartel “El Mencho” having been killed in an army operation a few hours ago. pic.twitter.com/xV8XJfkhKJ— Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026
Луѓето бегаат во паника
Неколку минути по 11 часот наутро, почнаа да циркулираат видеа од внатрешноста на аеродромот, на кои се гледа како луѓето бегаат во паника, се кријат каде што можат и се испраќаат во чекалните, поради упад на вооружени лица.
На автобуската станица во Гвадалахара има прекин на автобуската линија поради блокади на патиштата и неколку пукотници во близина на терминалот, кој се наоѓа во Тлакепак, што го спречило пристигнувањето на патниците.
Во Пуерто Ваљарта, според извештаите, возила и продавници биле запалени, во голема мера блокирајќи го пристапот до градот од југ преку Федералниот пат 200. Исто така, разни медиумски извештаи наведуваат дека вооружени лица го нападнале затворот во Икстапа и ослободиле неколку затвореници.
BREAKING: Mexico’s most wanted drug lord killed — violent unrest erupts nationwideNemesio Oseguera Cervantes, known as El Mencho, was the leader of the Jalisco New Generation Cartel and widely regarded as one of Mexico’s most ruthless criminal figures.His organization… pic.twitter.com/lBDPId9Ce7— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026
Напаѓачите влегле во затворот, ги застрелале чуварите
Според тие извештаи, вооружени лица од картелот Халиско упаднале во затворот и пукале првенствено во чуварите. На некои видеа што кружат на социјалните мрежи, може да се видат тела како лежат на земја пред затворот.
Mexico: CJNG cartel gunmen attacked the Ixtapa prison in Puerto Vallarta, reportedly triggering a prison break. A second video shows a shopping mall parking lot in Puerto Vallarta set on fire by the attackers. pic.twitter.com/OkUOdFTJAs— Clash Report (@clashreport) February 22, 2026
Социјалните мрежи беа преплавени со разни видеа, што предизвика голем страв кај граѓаните.
Меѓу тие тврдења е и наводната закана упатена од картелот „Халиско Нова Генерација“, со која се предупредува населението дека од 14 часот луѓето на улица ќе бидат убивани „без оглед на тоа дали се невини или не“.
A mass prison break has been reported at the Ixtapa penitentiary in Puerto Vallarta. The situation in the country is becoming critical due to the wave of attacks. https://t.co/iwsQdp8XzQ pic.twitter.com/TRUMX8qHpt— Lord Bebo (@MyLordBebo) February 22, 2026
Моментално е 13:00 часот во Гвадалахара (20:00 часот по средноевропско време).
Jalisco cartel gunmen engaged in active combat with Mexican security forces. https://t.co/3V8Vcw8smy pic.twitter.com/fOZ7fTbrDV— Russian Market (@runews) February 22, 2026
The post МЕКСИКО ГОРИ ПО УБИСТВОТО НА НАЈГОЛЕМИОТ НАРКОБОС ВО СВЕТОТ! Картелот одговори со упад на аеродромот и рече: Секој што ќе се најде надвор по 14 часот ЌЕ БИДЕ УБИЕН! (ВИДЕО) appeared first on Во Центар.