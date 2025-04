Меланија го спаси Трамп од диплопатски гаф на погребот на папата: Еве што му шепна, па тој неволно го направи ова! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Меланија Трамп мораше да се вклучи и да му помогне на Доналд Трамп да ја надмине непријатната ситуација на денешниот погреб на папата Франциско, откако американскиот претседател за малку ќе направи дипломатски гаф.Повеќе од 250.000 ожалостени се собраа на плоштадот Свети Петар за да му оддадат почит на папата Франциско Франциско, кој почина од мозочен удар на 88-годишна возраст во понеделникот на Велигден.

The congregation are invited to offer the sign of peace – by shaking each other’s hands.Cameras quickly pan to the US president, who, after a short pause and a word from Melania, begins shaking hands with other world leaders. https://t.co/Id7P7vW11O📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/SLAqNKbS7S— Sky News (@SkyNews) April 26, 2025

Меѓу присутните имало и странски државници, светски лидери и монарси, а се дознава дека на овој собир во Ватикан учествувале претставници од 130 земји и меѓународни организации.Делегацијата беше предводена од американскиот претседател и неговата сопруга Меланија, чиј 55-ти роденден случајно се случи на денот на погребот на папата. Тие пристигнаа во Рим доцна претходната вечер. За време на тричасовната католичка миса, во еден момент присутните беа поканети да си дадат „знак на мир“ со ракување.На видеото од канцеларијата се гледа како Трамп ги набљудува настаните околу него, но не учествува во ритуалот „знак за мир“ додека Меланија не му пријде на помош, како што подоцна беше откриено.Читателот на форензичката усна Никола Хиклинг изјави за MailOnline дека Меланија му шепнала на својот сопруг да почне да се ракува, пред Трамп неволно да се ракува со францускиот претседател Емануел Макрон.„Треба да го направиш тоа“, му шепна Меланија на уво, а потоа повтори.„Во ред, добро“, одговори американскиот претседател.Потоа ја подаде раката да се ракува со естонскиот претседател Алар Карис, како и со шпанскиот крал Фелипе Шести и кралицата Летиција, пред да се сврти кон Макрон.



