Меланија Трамп ги помина границите: Се смести до Бил Гејтс и сите гледаа што носеше – за 2 дена потврди дека е кралица на модата, не се знае кое издание е поубаво (фото)

Меланија Трамп ја извршува функцијата прва дама на Америка како што најави пред инаугурацијата на нејзиниот сопруг, Доналд Трамп, на 20 јануари оваа година. Во пресрет на таа церемонија во Вашингтон, таа рече дека ќе се појавува јавно кога ќе има потреба за тоа, дека нема да ги пропушта најважните настани, но и дека нема постојано да биде во Белата куќа, каде што зборуваше завчера по кратка пауза.Меланија Трамп првпат беше на 4 септември на настан посветен на употребата на вештачка интелигенција во образованието, кога одржа говор. Првата дама на САД изјави пред претседателските избори во Америка, кои се одржаа минатиот ноември, дека сега е поподготвена за работата бидејќи има повеќе искуство и знае што да очекува. Таа сака да биде запаметена по своите ангажмани, иако тоа не ѝ оди толку добро бидејќи не е почесто во јавност.За време на нејзината прва должност, таа носеше елегантно одело во нејзината омилена сива боја, која моментално е доминантна во нејзиниот стил, кога станува збор за нејзиниот втор „мандат“ како прва дама на Америка, чиј почеток официјално го прогласи со нов портрет на кој позира во оделото.Ова парче облека ѝ стои совршено, а дополнителен плус е што таа избира покласични модели со кои помодерните верзии не можат да се споредат.Нејзиното второ појавување беше на вечера со технолошкиот могул синоќа во Белата куќа, каде што меѓу гостите беа Бил Гејтс, Марк Закерберг, Сергеј Бирн и многу други. Основачот на META исто така присуствуваше на инаугурацијата на Трамп, а вчера седеше до американскиот претседател, додека основачот на Microsoft имаше место до Меланија Трамп.Првата дама носеше елегантен црн фустан, а таков класичен моден стил украсен со гламур беше уште еден од нејзините модни хитови.Засега, Меланија не прави никакви модни грешки, ниту пак планира да го зголеми бројот на јавни ангажмани. Многумина го забораваат нејзиниот план од пред неколку месеци, па затоа се збунети од нејзините пропусти. Некои мислат дека толку ограничениот број јавни појавувања не е добро решение, но таа сепак стои зад својата одлука да живее помеѓу Вашингтон – Њујорк – Флорида.И за време на вечерата со технолошките могули, се случи интересна сцена – девојката на коосновачот на Google, Сергеј Бирн, го галеше по косата додека тој седеше спроти Меланија и Доналд Трамп. Слатка дрскост во Белата куќа.Како што се очекуваше, на вечерата не беше присутен Илон Маск, кој се повлече од функцијата шеф на Министерството за ефикасност на владата и имаше низа несогласувања со Трамп откако ја финансираше неговата кампања и беше негова десна рака по победата на изборите (или, всушност, беше обратно). Соработката беше плодна, но цело време се добиваше впечаток дека работите се напнати и дека само чекаат момент кога сè ќе се скрши, што и се случи.

