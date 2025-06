Меланија Трамп го привлече вниманието со модно издание: Дизајнерско одело и елегантни салонки за посебна пригода (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Меланија Трамп ги воодушеви присутните со своето модно издание за време на воената парада по повод 250-годишнината од основањето на американската армија и 79-тиот роденден на Трамп.Според модните експерти, за неа не постојат „опасни комбинации и таа секогаш знае како да презентира комбинација на вистинскиот начин“, а нејзината елеганција привлекува внимание на многу настани.

Melania & Donald at the 250th military parade tonight ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/aSNaqKmJJl— Keeping Up With The Trumps (@KUWTTRUMPS) June 15, 2025

За воената парада, Меланија избра бела јакна и долга здолниште со тенки пруги дизајнирани од Адам Липес, а ги носеше и неговите креации за време на инаугурацијата во 2017 година.Наместо класични црни салонки, Меланија за овој настан се одлучи за светло сини салонки од Кристијан Лубутен.Со својот сопруг Доналд, Меланија го привлече вниманието со својата елеганција и самодоверба, а комбинацијата ја надополни со едноставна шминка и лабава, лакирана коса.



