Меланија Трамп му пиша на Путин да ги врати децата киднапирани за време на војната во Украина

За време на средбата со рускиот претседател во Алјаска, Доналд Трамп лично достави писмо од неговата сопруга Меланија Трамп, во кое таа го повикува рускиот претседател да биде хуман кон децата кои се заробени од руската агресија.Во 2023 година, рускиот претседател беше обвинет од Меѓународниот кривичен суд за неговата улога во военото злосторство за киднапирање на тие деца и нивно префрлање од окупираните територии на Украина во Руската Федерација.По ова прашање, првата дама на САД напиша писмо во кое го повикува рускиот претседател на итна реакција.„Секое дете носи исти тивки соништа во своите срца, без разлика дали е родено случајно во руралната идила на една нација или во величествениот градски центар. Тие сонуваат за љубов, можности и безбедност од опасност. Како родители, наша должност е да ја негуваме надежта на следните генерации. Како лидери, одговорноста за одржување на животите на нашите деца се протега далеку над удобноста на неколкумина. Без сомнение, мора да се стремиме да насликаме свет исполнет со достоинство за сите, за секоја душа да може да зори во мир и за самата иднина да биде совршено заштитена. Едноставна, но длабока мисла, господине Путин, со која сигурно ќе се согласите, е дека потомците на секоја генерација ги започнуваат своите животи со чистота и невиност што ги надминува географијата, моќта и идеологијата. Сепак, во денешниот свет, некои деца се принудени да носат тивка насмевка, недопрена од темнината околу нив, тивок пркос на силите што би можеле да ја загрозат нивната иднина. Господине Путин, вие можете сами да ја вратите нивната мелодична радост. Со заштита на невиноста на овие деца, ќе направите повеќе отколку само да ѝ служите на Русија. Ќе бидете благослов за човештвото како целина. Таква смела идеја ги надминува сите човечки поделби, а вие, господине Путин, сте способни да ја спроведете оваа визија со еден потег на пенкалото – денес“, напиша Меланија Трамп.Украинскиот претседател Володимир Зеленски ѝ се заблагодари на првата дама на САД за време на телефонскиот разговор со Трамп за нејзината иницијатива.Белата куќа наведува дека се проценува дека вкупно повеќе од 20.000 украински деца се киднапирани од териториите на Украина кои се под окупација на руската армија.

