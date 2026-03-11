Мелбурн прогласен за најдобар град во светот: Еве што ги воодушевува туристите

0 SHARES Сподели Твитни

Британското списание „Тајм аут“ објави листа на 50-те најдобри градови во 2026 година, а Мелбурн го зазема првото место. Градот доби пофалби за својата гастрономска, културна и уметничка сцена.

За да го пронајде победникот, „Тајм аут“ анкетирала околу 24.000 луѓе за тоа каде живеат, врз основа на 44 критериуми – од храна, ноќен живот и култура до прифатлива цена, среќа и атмосфера на градот.

Учесниците беа случајно избрани врз основа на тоа кој беше спремен да пополни анкета на нивната веб-страница. Учествуваа луѓе од 42 јазични области.

„Сместен на реката Јара, која има културно значење за домородните заедници во градот, ќе најдете сè, од историски згради кои се заштитени како заштитен знак (само еден дел од познатата културна сцена на градот, според жителите на Мелбурн) до просперитетна кулинарска сцена (високо оценета од 94 проценти од локалното население) од иконски ресторани и кулинарски задоволства низ целиот Мелбурн“, наведува, меѓу другото, „Тајм аут“.

Зад Мелбурн на гореспоменатата листа се најдоа Шангај, Единбург, Лондон, Њујорк, Кејптаун, Мексико Сити, Бангкок, Сеул, Токио…

