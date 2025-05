Мелинда е вистинска убавица, а кога луѓето ќе го видат нејзиното тело, сите се ужаснуваат! 

0 SHARES Сподели Твитни

Мелинда Линдмарк (28) од Шведска е позната шведска фитнес икона и модел.Како што вели самата, почнала да тренира како тинејџерка, а нејзините напори ја довеле до фактот дека повеќе од милион луѓе сега ги следат нејзините совети.Мелинда ја споделува својата експертиза како тренер и со други за водење здрав и активен начин на живот . Мелинда секојдневно објавува видеа од тоа што јаде и како изгледаат нејзините тренинзи, а нејзините мускулести раце и обликувано тело ви кажуваат дека оваа девојка знае што прави. View this post on Instagram A post shared by Melinda Lindmark (@melindalindmark)Додека жените ја бодрат и бараат совети од неа за усовршување на нивните тела, мажите ѝ оставаат навредливи коментари.Како што велат, Мелинда има убаво лице, но нејзиното тело воопшто не е привлечно.– Те молам не позирај во долна облека, ужасно е.– Девојко, зошто сакаш да изгледаш како маж?– Толку си убава, но страшна, воопшто не си нежна – беа само дел од коментарите што ги оставија момците под нејзините фотографии. View this post on Instagram A post shared by Melinda Lindmark (@melindalindmark)Сепак, на Мелинда се чини дека не ѝ е гајле што имаат да кажат мажите и продолжува редовно да вежба и да го покажува своето обликувано тело и силни мускули.– Не ме интересира што велат мажите кои можат само да сонуваат за моите мускули. Комплексите не се третираат под моите фотографии – рече таа.

