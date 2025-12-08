Мелиса Мекарти ја покажува својата физичка трансформација во „SNL“: Глумицата ослабнала 45 килограми

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Мелиса Мекарти ја покажа својата трансформација по губење на тежината додека ја водеше најновата епизода од „Saturday Night Live“.

55-годишната актерка, која ослабе 45 килограми, за таа пригода носеше црн кадифен комбинезон. Откако 55-годишната актерка го започна својот монолог, многу гледачи ги споделија своите мисли за нејзината трансформација на X.

„Навистина сум импресионирана од напредокот на Мелиса во губењето на тежината“, „Многу ми е мило што ја гледам Мелиса Мекарти повторно на сцената на „SNL“ и изгледа неверојатно“ и „Изгледа толку добро“, беа само некои од коментарите.

Нејзината трансформација доаѓа неколку месеци откако предизвика шпекулации за нејзината употреба на контроверзниот лек Оземпик. Во април, таа сподели фотографија со кореографот Адам Шенкман пред галата на Центарот театар, каде што носеше фустан од пастелен тил со сако во иста боја. Барбра Стрејсенд одговори на нејзината прекрасна фотографија во коментарите, пишувајќи: „Поздрав, дали земаше Оземпик?“

Сепак, Стрејсенд брзо го избриша коментарот откако обожавателите остро се спротивставија. Сепак, се чини дека на Мекарти не ѝ пречеше нејзиното прашање. Стрејсенд подоцна разјасни дека нејзиното прашање било наменето како комплимент.

Мекарти со години отворено зборува за своето тело, признавајќи дека има прекумерна тежина. Таа исто така откри дека еднаш пробала диета само со течности, при што изгубила 14 килограми. Сепак, таа вели дека нема повторно да се обидува да ослабе на тој начин.

