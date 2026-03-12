Мелони: Италија не сака да војува

Италијанската премиерка Џорџија Мелони изјави дека Италија нема да учествува во интервенцијата на САД и Израел против Иран. Според неа ваквите потези го кршат меѓународното право.

„Токму во контекст на кризата во меѓународниот систем, каде што заканите стануваат сè пострашни, а едностраните интервенции надвор од рамките на меѓународното право се множат, мора да предложиме и американска и израелска интервенција против иранскиот режим“, рече Мелони во своето обраќање пред Сенатот пред Советот на ЕУ и за кризата на Блискиот Исток, објави РАИ.

Таа рече дека рускиот напад врз Украина е пресвртница што придонесе за глобална дестабилизација, вклучително и на Блискиот Исток. Изрази и загриженост за нуклеарното оружје и ракетните капацитети на Иран, нагласувајќи дека тие би можеле директно да ја загрозат Италија и поголемиот дел од Европа.

Во своето обраќање, Мелони потсети на „масакрот врз девојчињата во јужен Иран“ и повика на одговорност, нагласувајќи дека „безбедноста на цивилите и децата мора да биде заштитена“.

Во врска со американските воени бази, Мелони објасни дека Италија сè уште не добила никакви барања за нивна употреба, но дека сите одлуки секогаш ќе му бидат доверени на Парламентот.

„Ние не сме во војна и не сакаме да одиме во војна“, рече италијанската премиерка, додавајќи дека Италија ги почитува постојните договори со партнерите, слично на практиката на Шпанија, пренесува Танјуг.