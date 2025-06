Мел Гибсон направи селфи на Хиландар: Погледнете внимателно, еден детал кажува сè!

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот холивудски актер Мел Гибсон ги воодушеви сите Срби и православни христијани со одлуката овој ден на Богојавление да го помине во најголемото српско и православно светилиште – манастирот Хиландар на Света Гора.Поради ова, Гибсон е пречекан од многу Срби и православни христијани во коментарите и на социјалните мрежи, а голема желба на многумина е овој Австралијанец да стане православен. View this post on Instagram A post shared by Свети манастир Хиландар (@hilandar_org) Никогаш не сум почувствувал таква поврзаност со Бога, како на ова место – рече Гибсон кога го почувствува духот на Хиландар, а покрај тоа што се сликаше со монасите, успеа да направи и селфи покрај црквата.Изразот на лицето на Мел Гибсон го привлече вниманието на сите. Не се сеќаваме кога видовме толку искрена среќа, исполнетост и нежност во неговите очи, и насмевка лишена од грижа и сите товари што го следат со децении.Со израз на лицето што потсетува на убавите и чисти емоции што сите ги имавме во детството, Гибсон е навистина среќен во српското светилиште, а погледот во неговите очи навистина кажува повеќе од илјада зборови.

Пронајдете не на следниве мрежи: