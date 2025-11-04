Мемов рететира: Победата е резултат на взаемна поддршка во сите општини

0 SHARES Сподели Твитни

Откако ги искритикува ВЛЕН што не му дале поддршка на Орце Ѓорѓиевски во вториот круг од локалните избори за Скопје, Никола Мемов од ЗНАМ со нова објава на Фејсбук појаснува дека победата на ВМРО-ДПМНЕ, ЗНАМ и Влен е резултат на взаемна поддршка во сите општини.

Во новата објава на Фејсбук, Мемов вели дека она што го напишал претходно е негов личен став, а не став на Движењето ЗНАМ за наша Македонија.

– Гледам дека оваа моја лична објава предизвика внимание, но и негативни реакции. Победата на овие локални избори што ја остварија ВМРО – ДПМНЕ, ЗНАМ и ВРЕДИ е резултат на нашата взаемна поддршка во сите општини во Македонија, што е потврда на имплементацијата на конзистентните политики на владата во изминатиот период. По локалните избори владините партнери треба да продолжат во ист правец, затоа што зацртаните политички цели за овие избори се остварени, пишува Мемов во новата објава на Фејсбук.

Пронајдете не на следниве мрежи: