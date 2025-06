„Меморија“ ја промовира својата триделна продукција од концертот во живо од лани, одржан во арената „Борис Трајковски“.

0 SHARES Сподели Твитни

Новиот жив албум на „Меморија“: Уникатно музичко искуство

По еден од најпознатите концертни настапи во македонската рок историја, кој се одржа минатата година во арената „Борис Трајковски“ во Скопје, легендарната група „Меморија“ реши да го објави целиот концертен материјал на носач на звук во форма на жив албум. Овој проект е реализиран и на ЛП плоча и на ЦД.

ЛП плочата е вистински уникат, каков што во Македонија допрва не бил издаден, а е дури и раритет во историјата на музиката на просторот на поранешна Југославија.

„Меморија“ издадоа троен албум под наслов „Меморија 2024 Live“, кој е распределен на три ЛП плочи. Овој албум содржи 21 песна изведени од бендот, поради максималниот капацитет на ЛП форматот, додека двојниот ЦД вклучува 25 песни од целото концертно настанување, освен што се опфатени и изведбите на специјалните гости.

Музички продуценти на албумот се Мите Димовски и Давор Јордановски, а магијата на звукот ја создаде Евгениј Каревски. Извршната продукција е во рацете на Бошко Мангаровски и Христина Георгиевска, која е и автор на графичкото решение.

Албумот е произведен во студиото DADAC – SONY во Австрија, а издавач е КЛС – продукција. Печатен е во ограничен број примероци, а речиси веднаш целокупниот тираж е распродаден.

Промоцијата на „Меморија 2024 Live“ ќе се одржи во арената Борис Трајковски на среда, 21 мај 2025 година, со почеток во 13:30 часот, во амфитеатарот на Универзитетот „Скопје“.

