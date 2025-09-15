Менаџерот го посети Халид Бешлиќ, откри детали од болницата! Еве ја состојбата на пејачот: „Тешко му е…“

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот менаџер за забава Сабит Саша Дервишевиќ живее со своето семејство во Франкфурт и често е на турнеја низ земјите од регионот и Европа.Неговата кариера како пејач, а подоцна и како менаџер, е неразделно поврзана со самите почетоци на пејачот Халид Бешлиќ, кој моментално е тешко болен.– Зошто да не? Некако почнавме заедно. Се сеќавам дека се запознавме на концерт во Босна. Во тоа време возев автомобил „Дијана 6“, планирав да го продадам и да купам Голф, и му го ветив на Синан Сакиќ. Сепак, штом го запознав Халид, веднаш се заљубив во него, пред сè како личност, а потоа и како пејач. Тој беше заинтересиран за тој мој автомобил и, наместо Синан, му го дадов на Халид. Оттогаш до денес, Халид Бешлиќ секогаш купуваше нови автомобили од мене во Франкфурт. Тоа беа навистина прекрасни времиња. Нашето пријателство започна уште пред да почне да работи со Назиф Ѓив. Кога Назиф дојде подоцна, имаше општ раскол – се присети Саша.На прашањето дали го посетил пејачот во болница и каква е моменталната состојба на Халид Бешлиќ, менаџерот рече:– Секако дека го направив тоа, три или четири пати. Халид е одличен борец и ќе продолжи да се бори.Додека даваше интервју, му заѕвони телефонот – на другата линија беше Халид Бешлиќ. Разговараа за многу обични работи, а гласот на Халид беше ист како и секогаш – силен и пркосен.– Секој што ме познава мене и Халид знае колку сме блиски. Оваа ситуација ме погоди силно. Само лекарите се компетентни да зборуваат за неговата состојба. Останатите од нас можеме само да се молиме за негово закрепнување. Халид е навикнат на движење, на луѓе, тешко му е да се одмара, но нема болки и прима терапија – рече Саша.За новата песна на Халид Бешлиќ „Сејда“, која за него ја изведе Милиграм, тој додава:– Песната е фантастична. За Халид, неговата Сејда отсекогаш била сè. Нивната блискост, љубовта, семејството – тоа е неговата најголема поддршка. Од бројните настапи и патувања, тој секогаш го наоѓал својот мир во близина на Сејда, синот, снаата и внукот на Дина. А тоа е вистинска реткост во шоуто.

