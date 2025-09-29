Мерил Стрип и Стенли Тучи го привлекоа вниманието на публиката во Милано: Ја следеа ревијата на Долче и Габана од првиот ред

На модната ревија на Долче и Габана, одржана во рамките на Неделата на модата во Милано, холивудските актери Мерил Стрип и Стенли Тучи привлекоа посебно внимание од публиката, кои се појавија во улогата на нивните легендарни ликови Миранда Пристли и Најџел Киплинг од филмот „The Devil Wears Prada“.
Стрип носеше кремасто лакирано кожено палто, стегнато на половината со ремен со леопардски принт, кое го комбинираше со црни панталони, кремасти сатенски потпетици и чанта во истиот дезен. Целиот стајлинг го комплетираше со златна огрлица и очила за сонце.
@voguemagazine Miranda Priestly has arrived at the Dolce & Gabbana show this afternoon with art director Nigel Kipling and her new assistant played by Simone Ashley, in tow. Tap the link in our bio to read all of the details. ♬ original sound – Vogue
Тучи се појави на ревијата во елегантен сив костум, со црна кошула и вратоврска со леопардски принт. Ним им се придружи и британската актерка Симон Ешли, нов член на екипата во претстојното продолжение. Ешли носеше црн корсетски врв со изразен ремен на кој беше истакнато логото на D&G, и проѕирно здолниште во беж нијанса, одржувајќи препознатлив, но софистициран моден израз.
@voguemagazine That is NOT all: #MirandaPriestly and #NigelKipling made a surprise appearance on the front row at Dolce & Gabbana this afternoon in Milan. Priestly, the legendary editor of Runway magazine has not been seen at the shows in nearly 20 years, but rumor has it she is cooking up a MAJOR plot-twist for the globally-known bible of fashion. ♬ original sound – ArchiveAmhara
Триото седна во првиот ред на модната ревија покрај ѕвезди како Наоми Кемпбел, Мун Ка Јанг и Дојонг од NCT, каде што ја гледаа колекцијата пролет 2026 од дизајнерите Доменико Долче и Стефано Габана.
На модната ревија доминираа пижами со декоративни детали – пролетни цвеќиња и сини тонови кои потсетуваат на синожолтата нијанса.
Патем, снимањето на „The Devil Wears Prada 2″, кое се одвива во Њујорк, продолжи со враќањето на Стрип и Тучи во нивните легендарни улоги, заедно со Ен Хатавеј и Емили Блант.