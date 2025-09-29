Меркел: ЕУ мора да биде посилна за да преживее во светот на Русија, Кина и Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната германска канцеларка Ангела Меркел повика на обединување на Европската Унија во услови на војни и кризи, како и во услови на протекционистичка политика на американскиот претседател Доналд Трамп, и се заложи за реформирање на блокот од 27 члена, пренесува германската агенција dpa.Поранешниот лидер на Христијанско-демократската унија (CDU) зборуваше на симпозиум на Фондацијата Конрад Аденауер (KAS), поврзана со CDU, за Лисабонскиот договор на ЕУ.Разгледувајќи ги геополитичките тешкотии со кои се соочува Европа во однос на Русија, „со различни идеи од нашите пријатели во Соединетите Американски Држави“ или во однос на Кина, Меркел рече дека размислува за тоа што „секоја земја-членка на Европската Унија (самостојно) може да постигне“ по овие прашања.„Сите ние, дури и Германија, која е најголема економски, сме сосема сами на отворено поле“, додаде таа на настанот одржан по повод 80-годишнината од раѓањето на поранешниот претседател на Европскиот парламент и тогашен лидер на КАС, Ханс-Герт Петеринг.„Затоа Европа стана поважна отколку што некој би можел да помисли“, рече поранешниот германски лидер.Меркел, исто така, нагласи дека недостаток на Лисабонскиот договор е тоа што за да се направат големи промени мора да се свика Европска конвенција.„Како Европска Унија, мора да бидеме внимателни да не се направиме неспособни за дејствување“, предупреди таа.Меркел, исто така, го критикуваше фактот дека, иако Европскиот парламент може да ја собори Европската комисија преку гласање недоверба, за разлика од националните парламенти, нема потреба од распишување нови избори.„Отстранувањето на некого од функција, без самиот да преземеш одговорност за тоа, мислам дека претставува нееднаквост“, рече таа.Лисабонскиот договор беше усвоен во октомври 2007 година, кога Потеринг беше претседател на Европскиот парламент.Откако беше ратификувана од сите 27 земји-членки, таа стапи на сила на 1 декември 2009 година.

