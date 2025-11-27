Меркел: Се надевам дека војната во Украина нема да заврши со победата на Путин

Поранешната германска канцеларка Ангела Меркел денеска изрази надеж дека војната во Украина нема да заврши со победата на рускиот претседател Владимир Путин и оцени дека нејзината политика кон Русија била исправна.

„Оние кои се одговорни денеска едноставно мора да живеат со фактот дека овој напад, оваа агресија врз Украина, се случи. А сега мора да размислиме како да го завршиме овој конфликт. И тоа е она на што интензивно работиме: дека Русија не победува, туку дека постои суверена и слободна Украина која може сама да донесува одлуки“, изјави Меркел во интервју за германскиот телевизиски канал Фокус.

Таа додаде дека со години била свесна дека постои „сериозна опасност“ во однос на рускиот лидер.

Како што изјави, дури во 2008 година добила впечаток дека „Путин, со одредена доза на агресија и голема упорност, се обидува да ја прошири својата сфера на влијание, а историјата на Украина од 2000 година, всушност, откако Путин стана претседател, покажува повторени обиди за влијание“.

Поранешната германска канцеларка оцени дека по 2014 година, договорите од Минск купија малку време, во кое Украина можеше донекаде да се зајакне.

„Оваа војна избувна, го промени нашиот свет, тоа е чин на агресија од страна на Руската Федерација, Владимир Путин… Никој од нас, ниту јас ниту некој друг, не можеше да ја спречи оваа војна… Не успеавме, но обидите да се спречи инвазијата не беа погрешни“, рече Меркел.

Сега, според нејзино мислење, е потребно да се зголемат воените трошоци, буџетот за одбрана, а во исто време да не се заборави и другата страна – дипломатијата.

Таа изрази верување дека почетната точка на ескалацијата била „многу контроверзната одлука“ донесена на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година.

Меркел забележа дека дури и тогаш размислувала за тоа што би значело за Украина и Грузија да го добијат Акцискиот план за членство во НАТО. Оваа фаза, додаде таа, отсекогаш траела околу три до пет години за претходните кандидати за членство.

„Дури и тогаш бев загрижена што ќе направи Путин во текот на тие три до пет години. Дали само ќе стои настрана и ќе набљудува? Дали ќе создава факти на терен? А потоа, се разбира, ја нападна Грузија“, се присети Меркел.

Како што додаде, тогашниот американски претседател Џорџ Буш одби да ѝ даде воена помош на Грузија.

Меркел рече дека сè уште верува дека во тоа време имало многу добри причини за изградба на гасоводот „Северен тек 2“, вклучувајќи личен интерес, ниски цени на енергијата и други.

Таа истакна дека во 2021 година, таа и поранешниот американски претседател Џозеф Бајден постигнале договор дека доколку гасоводот „Северен тек“ се користи за уцена, тие „политички ќе го спречат тоа“ и потсети дека гасоводот никогаш не бил ставен во употреба.

Меркел ја водеше Германија 16 години, од 2005 до 2021 година, станувајќи првата жена канцелар во историјата на земјата.