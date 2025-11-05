Мерки на претпазливост за возачот кој го прегази Јорго Ќука

Мерки на претпазливост му се определени на возачот кои го прегази поранешниот директор на фабриката Охис, Јорго Ќука на печашки премин.
Мерките подразбираат одземање на македонската и српската патна исправа, возачката дозвола, забрана за напуштање на живеалиште и обврска да се јавува повремено кај надлежен државен орган.
Осомничениот со возило „пасат“ на 3 ноември на булеварот „Гоце Делчев“ во Скопје го прегази 78-годишниот Ќука кој се движел со велосипед и избегал од местото на несреќата.
Како што информира ОЈО, атомобилот го управувал со неприлагодена брзина која не му овозможувала да запре навремено во случај на потреба или пречка.