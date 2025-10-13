Мерко осуден на една година условна казна затвор

0 SHARES Сподели Твитни

Рамиз Мерко денес беше осуден на условна казна затвор од една година за незаконско назначување директор на училиште во Велешта, под услов да не го повтори истото кривично дело во рок од една до две години.Истата одлука им беше изречена и на двајца други обвинети, вклучувајќи ја и поранешната директорка на училиштето во Велешта, Егзона Шеџи. Во меѓувреме, за училиштето „Браќа Миладиновци“ беше изречена парична казна (2.500 евра).Јавниот обвинител Џемал Лога не е задоволен од одлуката и предупреди дека ќе поднесе жалба на одлуката, за која смета дека барем во еден случај одлуката требало да биде со ефективна казна затвор.„Не очекував парична казна, со оглед на тоа што за првиот случај беше осуден на условна казна, за вториот случај требаше да биде ефективна казна, бидејќи е невозможно еднаш да бидеш осуден на парична казна за истото кривично дело, а за вториот случај да бидеш осуден на условна казна. Дали ова значи дека очекувавте затворска казна? Да. Во однос на другите случаи, тие се обжалени, се во Апелациониот суд и сè уште не се вратени и не го знам исходот за другите случаи“, изјави Џемал Лога, обвинител.

