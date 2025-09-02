Меркур влегува во Девица и менува сè: Овие знаци добиваат шанса што ја немале со години

0 SHARES Сподели Твитни

Меркур, планетата на комуникацијата, влегува во знакот Девица на 3 септември и ќе остане таму до 19 септември. Бидејќи е во своето седиште, Меркур тука ги покажува своите најдобри квалитети: јасност на мислата, аналитичност, практичност и потреба сè да се среди. Во овој период, луѓето ќе размислуваат порационално, ќе обрнат поголемо внимание на деталите и ќе бидат поподготвени да се посветат на организацијата на работата и секојдневните обврски.Сепак, оваа позиција на Меркур може да донесе и прекумерна критика – и кон другите и кон себеси. Перфекционизмот може да го забави завршувањето на започнатите задачи, бидејќи се бара „идеално решение“. Ова е времето што носи одлични резултати во работата, учењето и сè што бара фокус и дисциплина. Еве како секој знак ќе го доживее овој транзит:ОвенОвните ќе се занимаваат со работа и секојдневни обврски во овој период. Меркур во Девица ја нагласува нивната 6-та куќа, па затоа ќе сакаат да воведат ред во својата работна рутина и да бидат поефикасни. Работите што бараат анализа и прецизност сега се во нивни раце, а многу Овни ќе сакаат да ги подобрат своите организациски вештини. Ќе има повеќе дисциплина, но и чувство дека секој детаљ мора да биде на свое место. Во областа на здравјето, Овните можат да донесат одлука да ја променат својата исхрана, да одат на систематски преглед или да воведат некоја нова навика што им помага да се чувствуваат посилни и повитални.БикБикот ќе биде полн со креативни идеи и инспирација. Меркур во Девица ја осветлува нивната 5-та куќа, па уметничките и креативните способности ќе дојдат до израз. Ова е време кога Бикот може да започне ново хоби, да започне проект што бара внимание и посветеност или да најде начин да го искористи својот талент во практична употреба. Ќе има повеќе искрени разговори во љубовниот живот – врските ќе се градат врз јасна комуникација и доверба. Биковите што имаат деца ќе забележат дека нивната комуникација ќе биде поинтензивна и дека ќе мора да посветат повеќе внимание на своите потреби, но и да ги научат практични животни работи.БлизнациБлизнаците ќе се фокусираат на семејството и домот во овој период. Меркур, нивниот владетел, транзитира низ 4-та куќа, што нагласува разговори во рамките на семејството, но и размислувања за корените и минатото. Ќе биде потребно да се решат практични прашања поврзани со станот или куќата – реновирање, поправки, реорганизација на просторот. Односите со родителите доаѓаат во фокус, па затоа ќе биде важно Близнаците да пристапат кон разговорите на реалистичен и смирен начин. Исто така, ова е добро време да размислат за стабилноста и чувството на сигурност што го наоѓаат во својот дом.РакРаковите ќе бидат многу комуникативни, но и покритични во разговорите. Меркур во Девица ја истакнува нивната трета куќа, па затоа ќе се занимаваат со документација, кратки патувања, договори и учење. Раковите можат да започнат курс, обука или да се посветат на пишување и пренесување знаење. Тие ќе бидат желни појасно да ги изразат своите мисли и секој збор да има тежина. Комуникацијата со роднините, браќата и сестрите ќе стане поинтензивна, но може да се појават недоразбирања и ако Раковите се премногу критични или ако се фокусираат на грешките на другите. Добро време е да се средат документи и административни обврски.ЛавЛавовите ќе се занимаваат со финансиите и прашањето на безбедноста. Меркур во Девица минува низ нивната втора куќа, па затоа ќе донесе порационален пристап кон парите и имотот. Тие ќе бидат посклони да прават планови за приходите и расходите, да анализираат долгови и да го реорганизираат буџетот. Во овој период, многу Лавови ќе размислат за дополнителна работа или начин да ја зголемат својата заработка. Иако можеби се загрижени за финансиски прашања, токму нивниот аналитички пристап им помага да најдат стабилност. Кога станува збор за купувања, Лавовите ќе бидат порационални и повнимателни – тие повеќе ќе инвестираат во она што е квалитетно и корисно отколку во непотребен луксуз.ДевицаДевиците сега се во свој елемент, бидејќи нивниот владетел е Меркур во нивниот знак. Ова им дава бистар ум, способност да ги видат сите ситуации детално и да ги преведат своите планови во реалност. Ќе бидат посигурни, појасни во комуникацијата и подготвени да преземат иницијатива. Периодот од 3 до 19 септември е одличен за започнување нови идеи, проекти или донесување одлуки за иднината. Девиците ќе имаат чувство дека е вистинско време да воспостават ред во својот живот, но и во животите на луѓето околу нив. Нивната критичност може да се зголеми, па затоа е важно да не ги претераат анализи на недостатоците.ВагаВагите ќе се повлечат во себе и ќе се посветат на интроспекција. Меркур во Девица е во нивната 12-та куќа, па затоа носи размислувања за минатото, анализа на сопствените грешки и потреба од решавање на внатрешните дилеми. Тие ќе бидат помалку друштвени, а повеќе фокусирани на интроспективна работа. Ова е добар период за интроспективни разговори, медитација или пишување – сè што помага да се изразат длабоки мисли и чувства. Вагата може да открие скриени информации или тајни, а интуицијата ќе биде нагласена. Потребно е да се чувате од прекумерна грижа и негативен самокритичен дијалог.ШкорпијаСкорпиите ќе се поврзат со пријатели и поширок социјален круг. Меркур во Девица ја истакнува нивната 11-та куќа, па ќе има повеќе разговори со пријатели, тимска работа и заеднички проекти. Скорпиите ќе имаат можност да стекнат нови сознанија и идеи преку дискусија. Тие ќе имаат тенденција детално да ја планираат иднината, а некои од тие идеи можат да се реализираат преку тимска работа. Ова е добар период за нив да размислат кому му веруваат во својата околина и кој заслужува да остане дел од нивниот круг.СтрелецСтрелецот ќе се фокусира на кариерата и деловниот живот. Меркур во Девица ја нагласува нивната 10-та куќа, па затоа носи преговори, разговори со властите и планирање идни потези. Ќе им биде важно да покажат аналитички вештини и подготвеност да ги разгледаат сите опции пред да донесат одлука. Во бизнисот, ќе биде ценета нивната практичност и способност да се фокусираат на деталите, што може да им донесе признание. Сепак, постои можност да го почувствуваат притисокот од одговорноста и обврските, па затоа е важно да не бидат премногу самокритични.ЈарецЈарците ќе сакаат да ги прошират своите хоризонти. Меркур во Девица им носи можност да учат, да се запишат на курс, да го подобрат своето знаење или да се занимаваат со теми што бараат анализа и подлабоко размислување. Ќе има повеќе размислувања за животната филозофија, верувања и патувања. Јарците можат да најдат практичен начин да ја поврзат теоријата со практиката и да го пренесат своето знаење на другите. Некои ќе почнат да пишуваат или да предаваат. Патувањата што се случуваат во овој период можат да имаат едукативен и корисен карактер.ВодолијаВодолиите ќе се занимаваат со заеднички финансии и интимни врски. Меркур во Девица ја истакнува нивната 8-ма куќа, па затоа се покренуваат темите за доверба, инвестиции и кредит. Ова е добар период за дискусија за заеднички финансиски одлуки со вашиот партнер или за анализа на долгови и обврски. Исто така, Водолиите ќе имаат потреба да дискутираат за длабоки теми и да градат интимност во врските преку комуникација. На финансиски фронт, аналитичкиот пристап може да им помогне да најдат нови решенија за стабилност.РибаРибите ќе се фокусираат на партнерските односи, без разлика дали се емоционални или деловни. Меркур во Девица е во нивната 7-ма куќа, па затоа носи јасност во комуникацијата со партнерот и потребата да се решат сите недоразбирања преку разговор. Рибите ќе почувствуваат дека е време да ја дефинираат врската и да ја стават на поздрава основа. Деловните партнери исто така стануваат важни – договорите, спогодбите и заедничките планови сега доаѓаат во фокус. Рибите може да сфатат колку другите луѓе им помагаат во животот и дека искрената комуникација е клучот за успех во сите врски.

