Меркур повеќе не е ретрограден: Крај на стагнацијата и хаосот – спас за 4 хороскопски знаци

Меркур беше ретрограден во знакот на Стрелец и Шкорпија, а сега конечно се помести напред, па знаци како Шкорпии, Лавови, Бикови и Водолија ќе можат полесно да комуницираат и планираат.

Ретроградното движење на Меркур носи чувство на олеснување по период на стагнација, недоразбирања и одложување. Како маглата полека да се крева, па работите што беа комплицирани стануваат појасни и подостапни.

Подобра комуникација

Комуникацијата постепено се враќа во својот природен ритам, а она што се обидувавте да го објасните или иницирате сега е полесно разбирливо.

Во деновите што следат по неговиот пресврт напред, ќе се забележи бавен, но стабилен напредок во секојдневните обврски. Плановите што стагнирале или постојано се менувале почнуваат да се зацврстуваат, а одлуките што претходно изгледале ризични сега стануваат пологични и поедноставни. Луѓето се поотворени, подготвени за компромис и реагираат помалку импулсивно.

Проверете ги информациите полека

Сепак, брзината на Меркур веднаш по ретроградното движење е сè уште бавна, па затоа е добро да се оди полека, да се проверат информациите и да се даде време. Како што минуваат деновите, ќе имаме впечаток дека коцките повторно се спојуваат, дека комуникацијата се расчистува и дека ситуациите што изгледаа комплицирани сами се решаваат.

Ова е моментот да се завршат сите недовршени приказни и да се влезе во следниот циклус посмирено, со поголема самодоверба во она што се гради и планира.

