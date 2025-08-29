Мерц: Веројатно нема да се случи средба меѓу Зеленски и Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Средбата меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски и рускиот претседател Владимир Путин нема да се одржи, и покрај сите ветувања што Путин му ги даде на американскиот претседател Доналд Трамп.Вака, според странските медиуми , пренесува Телеграф, изјавил германскиот канцелар Фридрих Мерц за време на средбата со францускиот претседател Емануел Макрон.„Средбата меѓу претседателот Зеленски и претседателот Путин очигледно нема да се одржи, и покрај договорот постигнат меѓу претседателот Трамп и претседателот Путин минатата недела“, беше цитирана изјавата на германската канцеларка.На 15 август, американскиот претседател Доналд Трамп се сретна со рускиот лидер Владимир Путин.Американскиот лидер нагласи дека една од неговите цели е да организира трилатерален состанок на кој ќе учествува и украинскиот претседател Володимир Зеленски.Сепак, една недела подоцна, Трамп призна дека Путин не сака да се сретне со Зеленски затоа што не го сака.Самиот Зеленски постојано јавно изјавуваше дека Русија испраќа негативни сигнали во врска со состаноците и идниот тек на настаните.Финскиот претседател Александар Стаб изјави дека за време на тековните преговори за завршување на војната, рускиот лидер Владимир Путин намерно поставува барања што е невозможно да се прифатат.Во меѓувреме, канадскиот премиер Марк Карни верува дека Путин се плаши да се сретне со Зеленски за да разговара за условите за завршување на војната.

