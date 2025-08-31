Германскиот канцелар Фридрих Мерц смета дека германските власти го спасиле НАТО од колапс со одлуката да го зголемат обемот на државно задолжување за одбранбени цели.

„Во основа, успеавме да го спасиме НАТО благодарение на нашата одлука. Бев на самитот на НАТО во Хаг. Доколку не го сменивме основниот закон и не бевме подготвени да издвоиме 3,5 проценти (од БДП) за одбраната на Германија и 1,5 проценти за потребната инфраструктура, НАТО веројатно ќе се урнеше тој ден. Го спречивме тоа“, рече Мерц во интервју за ZDF.

Политичарот ја оправда одлуката за воведување на амандманот, кој беше спротивен на неговите изборни ветувања, со ситуацијата што се промени „кардинално“, но призна дека има проблеми со зголемувањето на товарот на долгот на Германија.

Во март, германскиот парламент усвои амандман на уставот на земјата со кој значително се олеснуваат ограничувањата за задолжување на владата, таканаречената сопирачка за долг. Овој потег е оправдан со потребата од зголемување на трошоците за одбрана и инфраструктура.

На самитот на НАТО во Хаг на 24 и 25 јуни, сојузниците се согласија да трошат пет проценти од својот БДП годишно за основни одбранбени потреби до 2035 година. Од тие пет проценти, само 3,5 проценти треба да бидат основни одбранбени трошоци, додека 1,5 проценти би можеле да се пренасочат кон зајакнување на стратешката отпорност, вклучително и инфраструктурни проекти.

Рускиот претседател Владимир Путин претходно изјави дека НАТО, со зголемување на своите воени капацитети, предизвикува глобална милитаризација и трка во вооружување. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров по самитот на земјите-членки на Алијансата во Хаг забележа дека зголемените одбранбени трошоци на НАТО нема да имаат значително влијание врз безбедноста на Русија.