Мерц: Германија и Европа мора да се соочат со автократиите

Германија и Европа мора да сторат повеќе за да ги зајакнат своите економии за да останат привлечна сила во светот во кој сè повеќе доминираат автократиите, рече германскиот канцелар Фридрих Мерц во говорот по повод 35-годишнината од повторното обединување на Германија.

„Нови сојузи на автократии се формираат против нас и ја напаѓаат либералната демократија како начин на живот“, рече Мерц пред публиката во Сарбрикен, на границата со Франција, каде што беше присутен францускиот претседател Емануел Макрон.

„Глобалниот економски поредок се создава одново. Царинските бариери се креваат, а себичноста станува посилна“, рече тој. „Тоа исто така нè ослабува економски“.

„Години нерегулирана, ненасочена миграција во Германија ја поларизираа нашата земја и создадоа нови поделби во нашето општество“, рече тој, повикувајќи ги сограѓаните да ја препознаат вредноста на живеењето во демократија каде што владее правото.

„Политиката, државата, владата имаат свои одговорности“, рече тој. „Но, сите мора да го разбереме обемот на предизвикот, секој граѓанин на нашата земја“.