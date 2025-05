Мерц: Германија и Украина ќе соработуваат на производството на ракети со долг дострел.

0 SHARES Сподели Твитни

Одлуката ја објави канцеларот Фридрих Мерц по состанокот со украинскиот претседател Володимир Зеленски во Берлин.

Министрите за одбрана Борис Писториус и Рустем Умјеров треба да потпишат соодветна декларација за намера.

„Сакаме да ѝ овозможиме (на Украина) оружје со долг дострел. Исто така, сакаме да овозможиме заедничко производство“, рече Мерц. „Ќе вложиме посебен напор да ја опремиме украинската армија со сите можности за успешно да ја одбрани нашата земја“.

Мерц не зборуваше за германските крстосувачки ракети „таурус“, чија испорака Украина ја бара веќе некое време.

Зеленски изјави дека сега станува збор за финансирање проекти што веќе се одвиваат во Украина. Мерц објасни дека соработката ќе биде можна и во Украина и во Германија.

„Но, сметаме дека одбивањето на Русија да преговара и непочитувањето на примирјето сега навистина имаат свои последици“, рече канцеларот.

По повеќе од три години војна, Украина сè уште нема оружје со долг дострел со висока деструктивна моќ за таргетирање на руски воени цели и логистички рути, далеку зад линиите на фронтот.

Иако Британија и Франција ги испорачаа своите крстосувачки ракети „сторм шедоу“ и „скалп“, а подоцна Соединетите Американски Држави додадоа и артилериски ракети АТАКМС, ги имаат малку. Имаше ограничувања за нивната употреба, што подоцна беа олабавени.

Во меѓувреме, Украина почна да развива свои ракети.

Украинското оружје со најголема деструктивна моќ досега е противбродската ракета Р-360 Нептун, која го уништи рускиот брод Москва во Црно Море во 2022 година.

Во март, Зеленски изјави дека надградената верзија на „Нептун“, наречена „Нептун-МД“, има дострел од 1.000 километри.

Според податоците од министерството за одбрана од минатата година, сериското производство веќе е во тек. Крстосувачката ракета сега се користи и против копнени цели.

Во март, ракета „Нептун“ погоди рафинерија во рускиот град Туапсе на Црното Море.

Покрај тоа, Украина има своја ракета „гром-2“. Со продолжен дострел од 450 километри, таа е малку послаба од „таурус“. Ракетата „коршун“ и друго оружје со различен дострел сè уште се во развој.

Со технолошкиот напредок со помош на Западот, Украина ги надгради своите беспилотни летала, од кои некои сега можат да достигнат цели во Русија на растојанија до 2.000 километри.

