Мерц ги обвинува Германците дека не работат доволно: Четиридневната работна недела нема да биде доволна

Германскиот канцелар Фридрих Мерц отвори ризичен политички фронт со околу 46 милиони вработени во земјата, накратко велејќи им дека не работат доволно.

Во услови на забавување на економскиот раст и пред серија клучни покраински избори, Мерц во последните недели постојано истакнуваше дека Германците работат премалку часови и земаат премногу боледувања, што, според него, го попречува економското закрепнување на земјата.

Ваквата порака доаѓа во политички чувствителен момент. Германската економија стагнира со години, додека нејзината Христијанско-демократска унија (CDU) се соочува со подем на крајната десница и опаѓање на поддршката од гласачите.

„Вкупната продуктивност на нашата национална економија не е доволно висока“, рече Мерц за време на обраќањето пред индустријалците во Источна Германија, издвојувајќи ја работата со скратено работно време како посебен проблем.

„Да бидам уште подиректен: рамнотежата помеѓу работата и приватниот живот и четиридневната работна недела нема да бидат доволни за одржување на сегашното ниво на просперитет на нашата земја во иднина. Затоа мора да направиме повеќе“, рече канцеларот.

За време на предизборниот митинг во Баден-Виртемберг, каде што конзервативците имаат тесно водство во анкетите пред изборите на 8 март, Мерц дополнително ја заостри својата реторика. Тој изјави дека вработените во Германија земаат просечно речиси три недели боледување годишно, што, според него, е значително над просекот на Европската Унија.

„Дали е тоа навистина точно? Дали е тоа навистина потребно?“, праша Мерц, додавајќи: „Во Сојузна Република Германија, заедно мора да постигнеме поголем економски ефект отколку што постигнуваме во моментов.“

„Начин на живот со скратено работно време“

Според податоците од Германскиот завод за статистика, Германија е на самото дно во Европската Унија во однос на просечниот број работни часови неделно, трета од дното.

Една од главните причини е рекордно високиот удел на вработени со скратено работно време. ЦДУ неодамна предложи укинување на „законското право“ за работа со скратено работно време, освен во случаи кога постојат посебни причини како што се грижа за деца или дополнително образование.

Предлогот, насловен како „Нема законско право на животен стил со скратено работно време“, предизвика негодување кај некои во јавноста, особено кај жените кои работат со скратено работно време значително почесто од мажите.

„Тоа не е начинот на живот што го одбрав“, изјави една работничка од Рајнска област-Пфалц за германската јавна телевизија, објаснувајќи дека се грижи за својот син и мајка.

Изјавите на Мерц брзо станаа предмет на потсмев на социјалните мрежи, каде што фразата „живот на живот со скратено работно време“ беше претворена во серија вирални мемиња.

Паѓа поддршката за ЦДУ

Според анкетата на јавниот радиодифузен сервис АРД, две третини од Германците се против предлогот на ЦДУ за отежнување на работата со скратено работно време.

Уште позагрижувачки за Мерц е падот на довербата во неговата партија кога станува збор за економијата, тема која традиционално е најсилниот адут на конзервативците. Само 31 процент од испитаниците веруваат дека ЦДУ може да ја подобри економската состојба, што е за шест процентни поени помалку од минатата година и најнизок резултат досега.

Недолго потоа, ЦДУ ја отстрани контроверзната формулација за „начин на живот со скратено работно време“ од официјалниот предлог.

Грција како пример за углед?

Интересно е што на врвот на листата на земји од ЕУ по бројот на работни часови е Грција, земја чии граѓани беа наречени мрзливи од некои германски конзервативци за време на должничката криза пред десет години.

Денес, Мерц ја наведува Грција како пример за реформи, иако продуктивноста на трудот во Германија е сè уште значително повисока.

За време на посетата на грчкиот премиер Киријакос Мицотакис на Берлин минатата година, Мерц ја пофали либерализацијата на пазарот на трудот во Атина, што овозможи шестдневна работна недела.

„Им препорачувам на сите во Германија кои мислат дека работењето 40 часа неделно е ужасно и неразумно да ја погледнат Грција. Секако можеме да научиме нешто“, рече Мерц во тоа време.

Сепак, со оглед на силниот јавен отпор и фактот дека тој владее во коалиција со Социјалдемократската партија (СПД), која ги брани постојните трудови прописи, канцеларот има ограничен простор за маневрирање.

Сепак, неговиот проблем можеби не е само наводната неподготвеност на граѓаните да работат повеќе, туку и намалувањето на бројот на работни места во индустријата, која со децении е двигател на германската економија. Невработеноста неодамна надмина три милиони и достигна највисоко ниво во последните 12 години.

„Веќе усвоивме бројни мерки за да ѝ помогнеме на економијата, но тоа не е доволно“, рече Мерц на социјалната мрежа X.

