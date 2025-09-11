Мерц: Кремљ намерно го таргетираше НАТО

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека Кремљ намерно го провоцирал НАТО со испраќање руски беспилотни летала во полскиот воздушен простор.

Инцидентот покажа дека европската воздушна одбрана мора да се подобри, рече тој.

„Оваа целосно неодговорна акција на руската влада е дел од долга низа провокации што ги гледаме со месеци во балтичкиот регион и на источното крило на НАТО како целина“, рече Мерц во Берлин.

„Ова е многу сериозна закана за мирот во Европа.“

Мерц рече дека ја дели оценката на полскиот премиер Доналд Туск дека упадот со беспилотни летала бил намерен чин.

„Тврдењето на руската влада дека ова било, така да се каже, случајност или несреќа не е веродостојно“, рече тој.

Германскиот министер за одбрана Борис Писториус рече дека околу 19 беспилотни летала што влегле во полскиот воздушен простор очигледно биле испратени од белоруска територија. Беспилотните летала биле идентични со типот „Шахед“, кој руските сили често го користат во нападите врз Украина, според Писториус.

„Овие беспилотни летала очигледно беа намерно поставени на овој курс“, изјави тој пред германскиот парламент.

Мерц рече дека упадот покажал дека воздушната одбрана на НАТО во Европа мора значително да се подобри.

„Прред се, би сакал да истакнам дека европската воздушна одбрана, воздушната одбрана на НАТО, работеше, но секако не толку добро колку што требаше за да се спречи толку голем број беспилотни летала да влезат во полскиот воздушен простор“, рече тој.

„Ова ќе предизвика дискусии во рамките на НАТО. Исто така, ќе предизвика дискусии во рамките на Европската Унија.“

„Ние сме и ќе останеме решени значително да ја зголемиме одбранбената подготвеност и одбранбените капацитети на европскиот дел од НАТО“, додаде тој.