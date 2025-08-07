Мерц му се заблагодари на Трамп за посредувањето меѓу Русија и Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска јавно му се заблагодари на американскиот претседател Доналд Трамп за неговите напори за посредување меѓу Украина и Русија.„Разговарав со претседателот Зеленски за средбата меѓу специјалниот претставник на САД Виткоф и Путин. И двајцата сме благодарни на американскиот претседател за неговите напори за посредување и сме во близок контакт со Соединетите Американски Држави и нашите европски партнери“, објави Мерц на X.Телефонскиот повик следеше по посетата на Виткоф на Москва, каде што се сретна со Путин приближно три часа. По средбата, двете страни изјавија дека Трамп и Путин ќе се сретнат „во наредните денови“ за да разговараат за војната во Украина.Портпаролот на германската влада, Стефан Корнелиус, изјави дека Мерц и Зеленски темелно разговарале за неодамнешните дипломатски случувања.„Двајцата лидери ги пофалија напорите за посредување на американскиот претседател и се согласија дека Русија мора да ја заврши својата агресивна војна, која го крши меѓународното право. Тие се согласија да одржуваат близок контакт со европските партнери и САД. Германскиот канцелар го увери украинскиот претседател во неговата континуирана поддршка“, рече портпаролот.

