0 SHARES Сподели Твитни

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека во долгиот телефонски разговор во петокот вечерта, јасно му ставил до знаење на американскиот претседател Доналд Трамп дека Европа мора да биде дел од секој процес за завршување на руската војна во Украина.

„Војните не можат да бидат прекинати од големи сили над главите на погодените земји“, рече Мерц, додавајќи дека војната може да биде прекината само со согласност на Украина и Европа.

„Ако Украина ја изгуби оваа војна и на крајот се распадне, тоа ќе има влијание врз европската политика како целина, врз целиот европски континент. И затоа сме толку посветени на ова прашање“, рече Мерц по самитот на Г20 во Јоханесбург.

Тој рече дека во моментов постои можност да се стави крај на оваа војна, но „сè уште сме далеку од добар исход за сите“.

Мерц рече дека го потсетил Трамп и на начинот на кој Русија се справи со Меморандумот од Будимпешта, договор од 1994 година во кој Киев се откажа од својот нуклеарен арсенал во замена за безбедносни гаранции кои се покажаа како недоволни за да ја одвратат Русија.

„Затоа сега мора да се дадат други безбедносни гаранции, мора да се склучат други посигурни договори“, додаде тој.

The post Мерц: Му ставив јасно до знаење на Трамп дека Европа мора да биде дел од договорот за Украина appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: