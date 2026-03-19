Мерц повикува на деескалација на Блискиот Исток и нуди европска помош

Германскиот канцелар Фридрих Мерц повика на деескалација на тензиите на Блискиот исток, истакнувајќи дека сигналите на претседателот на САД, Доналд Трамп, укажуваат на можност за завршување на борбените акции во Иран.

„Исклучително сум благодарен што американскиот претседател синоќа испрати сигнал дека е подготвен да ги заврши непријателствата. Сепак, тоа подразбира дека Иран ќе го напушти својот нуклеарен програм, ќе ја заврши поддршката на тероризмот и ќе биде подготвен да се вклучи во преговори. Ако сето тоа е можно во наредните денови, тогаш се движиме во вистинската насока“, рече Мерц пред новинарите пред самитот на Европската унија во Брисел.

Тој додаде дека вистинското прашање е како Европа да се афирмира во овој сè поизазовен свет и како да обезбеди дека можеме да одржиме чекор, како во однос на одбранбените способности, така и во однос на снабдувањето со енергија.