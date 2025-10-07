Мерц: Путин води хибридна војна против Германија

Германскиот канцелар Фридрих Мерц го обвини рускиот претседател Владимир Путин дека води „хибридна војна“ во Германија.

-Тој води информативна војна против нас. Тој води воена војна против Украина, а таа војна е насочена и против нас, изјави Мерц за германската телевизија ntv.

Мерц тврди дека рускиот претседател сака да го преврти европскиот политички поредок наопаку.

-И затоа ја поддржуваме Украина, објасни Мерц, додавајќи дека е во интерес на Германија да го брани својот политички поредок и отворените, либерални општества во Европа.

На прашањето дали Путин води војна против Германија, Мерц рече: „Тој води хибридна војна против нас“.

Осврнувајќи се на сè почестите инциденти со беспилотни летала во Германија и низ цела Европа, Мерц рече: „Ја знаеме заканата“, додавајќи дека Путин сака да заплаши и да всади страв.

-Нема да бидеме заплашени и исто така ефикасно ќе се одбраниме од оваа закана, рече Мерц.

На прашањето дали размислувал да му се јави на Путин, Мерц рече дека „секако размислува за тоа, но можам само да видам дека секој обид за разговор со него веднаш завршува со пожестоки напади врз Украина“.