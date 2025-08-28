Мерц: Путин и Зеленски нема да се сретнат

Рускиот претседател Владимир Путин и Володимир Зеленски нема да се сретнат, изјави германскиот канцелар Фридрих Мерц, објави АФП.

„Секако, нема да има средба меѓу претседателот Зеленски и претседателот Путин, како што беше случајот меѓу претседателот Трамп и претседателот Путин минатата недела“, рече тој. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров претходно изјави дека Путин е подготвен да се сретне со Зеленски, но има услов: сите прашања што бараат разгледување на највисоко ниво ќе бидат добро разработени.