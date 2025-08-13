Мерц: Ќе мора да извршиме поголем притисок врз Путин ако Русија не направи чекор кон мирот

0 SHARES Сподели Твитни

По виртуелната средба на европските лидери, украинскиот претседател Володимир Зеленски и американскиот претседател Доналд Трамп, домаќинот на средбата, германскиот канцелар Фридрих Мерц, се обрати на медиумите.Тој ја започна прес-конференцијата велејќи дека е среќен што е домаќин на украинскиот претседател во Берлин.„Денес се навршуваат 64 години од изградбата на Берлинскиот ѕид, кој беше „симбол на поделбата на Европа“ што Европа успеа да ја надмине. Руската инвазија на Украина повторно ја отвори таа поделба“, вели тој.Мерц вели дека Европејците прават сè што можат за да помогнат во поставувањето на агендата за средбата меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска.Безбедносните интереси на Европа и Украина мора да бидат заштитени во Алјаска“, рече Мерц.За разговорите на Трамп со Путин, Мерц вели дека американскиот претседател знае дека може да се потпре на своите европски партнери да работат за мир во Украина.„Украина мора да биде на масата во мировните преговори“, додава тој.Тој вели дека Европа и САД ќе мора да извршат поголем притисок врз Путин ако Русија не се движи кон мир.

