Месечен хороскоп за март: Полната месечина во Девица ја менува судбината на 4 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

На самиот почеток на март очекуваме затемнување на Крвавата Месечина во Девица (3 март), кое најмногу ќе го почувствуваат Девиците, Стрелците, Близнаците и Рибите. Марс се движи во Риби, што ќе донесе нова движечка енергија за Рибите, Шкорпијата и Ракот.

ОВЕН

Бизнис – Влегувате во март со ретрограден Меркур , кој ќе ги забави деловните зделки и ќе донесе застој во деловната комуникација. Секое потпишување на договор е исклучено пред крајот на март. Сезоната на Риби и Марс во овој воден знак ви носи зголемена несигурност, но и тајни непријатели на работното место. Ќе реагирате бурно на сè што ви се случува.

Љубов – На 6 март, Венера влегува во вашиот знак и носи промена на емоционално ниво. Ве очекува месец со судбоносни познанства, но ќе мора да го оставите минатото зад себе. Поради влијанието на планетите од дванаесеттата куќа, ќе бидете многу ранливи и нема лесно да се отворите. Без разлика колку се трудите да бидете силни, вистината е дека сте ранливи и осамени.

Здравје – Полошо.

БИК

Работа – Влегувањето на Венера во Овен на 6 март и аспектите со Сатурн и Нептун ви носат проблеми на работа веќе на самиот почеток од месецот. Некој ќе направи потег од сенките што ќе ве повреди, затоа внимавајте кому му верувате. Периодот не е добар за промена на работата, но ќе ви биде тешко и да функционирате на постојната. Ретроградниот Меркур до 21 март ви носи финансиски проблеми и стагнација на парите, па затоа март не е најсреќниот месец. Вашите пријатели ќе бидат добра поддршка.

Љубов – Марс во Риби ви носи скриени чувства, но и тајна љубов преку пријатели. Сепак, влегувањето на Венера Овен во полето на тајните укажува на проблеми со луѓе од минатото, како и на врски за кои не сте се покајале и кои некогаш ви значеле нешто. Ќе има разни средби, но тоа е многу нестабилен период за почеток на нова романса. Овенот ќе ви биде привлечен, но и Рибите.

Здравје – Чувствително.

БЛИЗНАЦИ

Работа – Ретроградниот Меркур во Риби ви создава големи проблеми на сите полиња, но пред сè на работа. Ќе имате планови кои најверојатно нема да се реализираат или ќе бидат осудени на неуспех. Ова не е период на нови деловни проекти или почетоци, туку на закрепнување и враќање кон старите грешки. Марс во Риби ќе донесе и зголемување на тензиите во односот со претпоставените.

Љубов – Влегувањето на Венера во Овен може да ги разбуди вашите чувства во врската со пријател. Сепак, поради отказот на ретроградниот Меркур, ќе бидете многу збунети и неподготвени да одите до крај во која било врска. Нема да можете да си верувате себеси и на вашите чувства, па затоа често ќе се предомислувате во врските. Можност за повикување од минатото и тоа по ваша иницијатива.

Здравје – Послабо.

РАК

Работа – Сатурн, Венера и Нептун во Овен ве ставаат на тест на самиот почеток на март, па затоа ќе бидете желни за промени. Сè ќе ви биде тешко, а комуникацијата ќе биде тешка поради ретроградниот Меркур во Риби. Финансиите ќе бидат стабилни , но можни се промени во работниот систем во компанијата. Можни се и нови задачи во наредните месеци.

Љубов – Сатурн во Овен создава судбоносни околности во односот со партнерот. Работата ќе биде голема пречка во односот со саканата личност, бидејќи ќе ви треба поддршка, а вашиот партнер ќе биде зафатен со сопствените проблеми. Обидете се да не ја вклучувате вашата сакана личност во деловните проблеми. Слободните Ракови ќе имаат познанство со личност која е влијателна на работа.

Здравје – Послабо.

ЛАВ

Работа – Ретроградниот Меркур во Риби најмногу ќе влијае на вашиот финансиски сектор. Исто така, може да донесе компликации во врска со наследството бидејќи затемнувањето на Месечината ќе биде исто така во Девица. Вашиот фокус се префрла во странство, но патувањето на почетокот на март може да ви донесе напорна работа, па затоа е подобро да почекате до втората половина од месецот. Генерално ќе имате помалку движечка енергија во првиот дел од месецот, бидејќи ќе доживеете просветлување во вториот.

Љубов – Ве очекуваат интересни познанства со луѓе кои не се од вашиот град. Можен е и план за заедничко дружење во друг град. Сепак, бидејќи Венера е во Овен, таа носи брзи и лесни страсти, но и минливи интереси, што значи дека лесно ќе го изгубите интересот. Она што на почетокот изгледа како добра опција, подоцна може да се претвори во минлив флерт.

Здравје – добро.

ДЕВИЦА

Работа – Марс во Риби и ретрограден Меркур во ист знак ви носат тешкотии на сите полиња. Поголемиот дел од месецот ќе биде нестабилен и неповолен за нови деловни проекти . Ако сте во дилема, многу е важно да не донесувате одлуки на крајот од месецот. Ако имате деловен партнер, можно е да дојде до раздор поради проблеми со комуникацијата. Можност за справување со наследство.

Љубов – Венера во Риби ви носи зголемена имагинација, но и враќање во минатото поради ретроградниот Меркур. Многу Девици ќе посакаат да обноват врска со личност која некогаш им била важна. Ако сте во брак, поради влијанието на Марс во Риби, добрите односи ќе бидат разнишани. Очекувајте раскинувања и несогласувања.

Здравје – Послабо.

ВАГА

Работа – Марс и Меркур во шестата куќа ви носат многу работа во текот на март. Исто така, ќе има заостанати работи што не сте ги завршиле во февруари, па затоа ќе се натрупаат. Во секој случај, очекувајте да бидете преплавени со работа. Некои Ваги ќе посакаат да ја сменат работата, но сигурно не е најдобро време . Месечевото затемнување во Девица на почетокот на март ви носи зголемена неизвесност.

Љубов – Сатурн и Нептун во Овен ги интензивираат кризите во бракот и другите тековни врски. Потценување е да се каже дека вашата врска е на тест, т.е. сè што било „турнато под тепих“ мора да излезе на површина. Вагите кои се слободни ќе сакаат да создаваат нови познанства, но Сатурн ќе ги забави, затоа подгответе се за продолжувања.

Здравје – Полошо.

СКОРПИЈА

Работа – Сатурн, Нептун и Венера во Овен ви ја отежнуваат деловната ситуација, па можете да очекувате нови правила или промена на работниот систем во компанијата. Може да ви биде тешко, па ќе сакате да ја промените работата. Сезоната на Риби ви носи реактивен период, но секој обид да постигнете нешто набрзина ќе пропадне. Ќе треба да се вооружите со трпение на работа ако мислите дека можете добро да функционирате на работното место.

Љубов – Марс во Риби ви носи познанства на јавно место. Може да биде личност која се занимава со уметност или музика. Во март, дефинитивно ќе излегувате повеќе отколку во претходните месеци, па затоа ве очекуваат нови познанства. Ретроградниот Меркур во Риби ви носи и повик од минатото. Венера во Овен може да донесе љубов кај Скорпиите на работното место.

Здравје – Главоболки.

СТРЕЛЕЦ

Работа – Самиот почеток на март може да ви биде тежок на работа, бидејќи Венера ќе биде во аспект со Сатурн. Марс во Риби ви носи недостаток на енергија, па ќе бидете оптоварени со приватни проблеми што ќе влијаат и на деловната ситуација. Некои Стрелци ќе работат од дома, додека други ќе имаат проект со скратено работно време од дома. Финансиската состојба ќе биде нестабилна на почетокот на месецот.

Љубов – Венера во Овен ви носи лесни контакти, но вие сте многу посериозни, па затоа барате нешто потрајно во љубовта. Сатурн во Овен условува судбоносни познанства, но и промена на погледот кон љубовта. Ретроградниот Меркур во Риби ви носи пораки и повици од минатото, но нема да бидете заинтересирани за обновување на врските.

Здравје – Полошо.

ЈАРЕЦ

Бизнис – Сатурн во Овен ве става на раскрсница помеѓу два животни пата. Семејните проблеми ќе имаат поголемо влијание врз деловните настани, па затоа ќе донесувате одлуки под емоционален притисок. Месецот март е знак на комуникација, но и на послабо разбирање, бидејќи Меркур ќе биде ретрограден во Риби до 21 март. Обидете се да не верувате во сè што ќе чуете и не дозволувајте вашето семејство толку многу да влијае на вашата работа.

Љубов – Венера транзитира низ Сатурн, па ќе поминете низ емоционална криза. Се наоѓате во период кога преземате многу одговорности за блиските членови на семејството, па затоа не сте многу добри во покажувањето на вашите чувства, Јарците кои се во брак ќе поминат низ криза поради проблеми со станот или други членови на семејството.

Здравје – Послабо.

ВОДОЛИЈА

Работа – Означеното второ поле укажува дека финансиите ќе бидат ваша главна грижа во текот на март . Исто така, ќе има доцнења во плаќањата поради ретроградниот Меркур, но тоа е и можност да ја средите вашата финансиска состојба. Сатурн и Нептун во Она ви носат поголема одговорност при донесувањето одлуки, па затоа ќе бидете свесни за последиците од вашите постапки. Можност за купување нов автомобил.

Љубов – Венера во Овен ги подобрува преписките и договорите, но најмногу ќе бидете зафатени со финансии. Овенот и Рибите ќе ви бидат привлечни, па ќе бидете расположени за секаков вид преписка. Сепак, брзо ќе го изгубите интересот поради погрешните зборови, затоа внимавајте што се договарате со кого.

Здравје – добро.

РИБА

Работа – Пред вас е месец во кој доаѓа ослободување по години мачење од Сатурн. Поради ова, ќе почувствувате враќање на енергијата, ќе имате повеќе волја и можност за напредок. Марс во вашиот знак ќе ве потресе силно и ќе ве принуди да го земете животот во свои раце и да ги промените работите што долго време чекале. Секоја иницијатива е добра, но ретроградниот Меркур ќе ве забави до 21 март.

Љубов – Поради ретроградниот Меркур во поголемиот дел од март , љубовните врски ќе бидат нестабилни. Не е добар момент за започнување нова романса, бидејќи работите се ближат кон крајот поради влијанието на Месечевото затемнување во Девица на 3 март. Обидете се да не влегувате во расправии со вашиот партнер. Некои Риби ќе сакаат да ги обноват старите љубовни врски, но ќе видат дека тоа не е решение.

Здравје – Подобрување.

The post Месечен хороскоп за март: Полната месечина во Девица ја менува судбината на 4 знаци appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: