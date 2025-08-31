Месечен хороскоп за септември: Затемнувањето на Сонцето во Девица и Месечината во Риби ќе ги промени животите на 4 знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Полнoто затемнување на месечината во Риби нè очекува на 7 септември, додека сончевото затемнување ќе биде на 21 септември во Девица. Овие астролошки настани се причина за крајот на една животна фаза, а интензитетот на затемнувањето ќе се почувствува месеци подоцна. Знаци како Риби, Стрелец, Девица и Близнаци драстично ќе ги променат своите животи во наредните месеци.ОВЕНРабота – Влегуваме во септември со сезоната на Девица , па пред вас е месец во кој ќе бидете повеќе посветени на деталите на работа. Можно е да ги промените вашите секојдневни навики со цел да го подобрите работењето во компанијата. Ретроградниот Сатурн го напушта вашиот знак на 2 септември , па ве очекува големо олеснување. Ќе бидете финансиски стабилни, па затоа се можни значително поголеми заработки од оние во август .Љубов – Венера во Лав ви носи повеќе забава и разонода. Ќе имате познанства на јавно место и ќе се ослободите од товарот од минатото што го чувствувавте поради влијанието на Сатурн. На 22 септември, Марс ја напушта Вага, па тензиите за Овните кои се во брак завршуваат во вториот дел од месецот.Здравје – Подобрување.БИКБизнис – Венера во Лав ви носи фокус на семејството, недвижностите и семејните односи. Ќе имате успех ако работите во семеен бизнис или планирате да се занимавате со недвижности. Сезоната на Девица ќе ве инспирира, па ќе го подобрите вашиот бизнис благодарение на малите промени. Од 22 септември, можете да очекувате поголем притисок на работа и побрзо темпо бидејќи ќе доживеете критики од вашиот деловен партнер.Љубов – Сезоната на Девица може да ви донесе нова љубов, но и можност да започнете романса. Она што е важно е да не бидете арогантни, бидејќи поради Венера во Лав имате големи очекувања, па затоа ги занемарувате потребите на вашиот партнер. Биковите во брак можат да очекуваат поголема тензија од 22 септември кога Марс влегува во Шкорпија.Здравје – Чувствително.БЛИЗНАЦИРабота – Нагласеното четврто поле укажува дека семејните настани во голема мера ќе влијаат на вашите деловни одлуки. Треба да ја користите Венера во Лав за подобри преговори. Можете да го искористите периодот до 22 септември за да креирате решенија што ви одговараат на работа. По тој датум, започнува подинамичен период на работа, кога ќе имате обврски над глава. Јупитер во Рак ви дава стабилна финансиска основа.Љубов – Венера во Лав ви носи зголемено флертување и изјави за љубов. Врз основа на лесна комуникација, можете да започнете подлабока врска со личноста што ви се допаѓа. Можно е и познанство во соседството. Ако сте во брак, Јупитер ви дава одличен период за подобра распределба на буџетот и обврските.Здравје – Чувствително.РАКБизнис – Венера во Лав ви носи подобрување на вашата финансиска состојба . Пред вас е месец во кој можете да постигнете подобри преговори, но и да завршите важна документација. Не е исклучено да потпишете договор што ќе го промени текот на настаните во компанијата. Иако работите ќе одат добро, Марс во Вага често ќе ве стави во неодлучни ситуации каде што ќе мислите дека можевте подобро. Марс во Шкорпија од 22 септември ви носи неверојатна движечка енергија што ќе промени сè.Љубов – Јупитер го чува вашиот знак , а Сатурн ве става на тест, па затоа е време вие ​​и вашиот партнер да ги оставите зад себе некои стари проблеми. Септември е период на емоционално чистење, па затоа ќе се грижите за тоа како се чувствува вашиот партнер. Најважно е што септември ќе донесе подобра комуникација помеѓу вас и вашата сакана личност.Здравје – добро.ЛАВБизнис – Сезоната на Девици во првиот дел од август ви носи подобрување на вашата финансиска состојба. Можете да очекувате значителен прилив на пари, па затоа ќе бидете задоволни од заработката. Ретроградниот Сатурн се враќа во Риби на 2 септември, носејќи ви справување со стари проблеми на работа. Можно е да донесете одлука да го промените работното место или да ги обновите контактите со луѓе со кои порано сте работеле.Љубов – Венера во вашиот знак од 25 август укажува дека ве очекува емоционален пресврт. Лавовите кои досега биле слободни можат да очекуваат жешка романса. Ќе бидете отворени за нови познанства, ќе имате повеќе можности за љубов. Многумина ќе забележат дека сте станале поубави поради влијанието на Венера.Здравје – добро.ДЕВИЦАРабота – Вашите „пет минути“ пристигнаа! Сезоната на вашиот знак ви носи добра организација и успех во бизнисот. Ќе се покажете како добар лидер на тим и компанија и некој што многу добро ги анализира проблемите. Малите промени можат да направат голема разлика. Искористете го Марс во Вага до 22 септември за да ја подобрите вашата финансиска состојба . Затемнувањето на сонцето ќе биде во вашиот знак и ќе донесе откривање на тајни.Љубов – Венера во Лав до 19 септември укажува на скриени чувства и тајни средби. Девиците во брак ќе го доживеат затемнувањето на Сонцето и Месечината во Риби како предизвик, па затоа е можна голема криза, што може да доведе до колапс. По 19 септември, влегувате во подобар период за љубов кога Венера ќе свети врз вас, па затоа крајот на септември ќе биде поповолен за романса.Здравје – одлично.ВАГАРабота – Враќањето на ретроградниот Сатурн во Риби ви носи стари проблеми на работа, па затоа ќе имате бурна есен на работа. Деловната ситуација често ќе излегува од контрола, а поради знакот Девица, треба да внимавате кому му верувате. Поради влијанието на Марс, ќе се обидете да ја покажете вашата порешителна страна на работа, но сè повеќе ќе бидете принудени да се справувате со стари деловни проблеми.Љубов – Венера во Лав ви носи романса од пријателството. Од 25 август влегувате во подобар период за љубов. Ќе воспоставите нови пријателски контакти, а всушност, вашата пријателска база ќе биде основа за секоја трајна врска. Така лесно можете да се заљубите во пријател. Лавовите ќе ви угодат, додека со Овен ќе имате затегнат однос.Здравје – Чувствително.СКОРПИЈАРабота – Марс во Вага до 22 септември ви носи нестабилна деловна ситуација. Постојано ќе бидете во дилема дали работите се онакви какви што ви изгледаат. Сезоната на Девица ви носи поддршка од влијателни пријатели, но сепак ќе се чувствувате несигурно на работа. Враќање на самодовербата ве очекува од 22 септември кога Марс ќе влезе во вашиот знак и ќе донесе резолуција и подобри деловни можности за блеснување.Љубов – Венера во Лав до 19 септември ви носи флерт на работа. Можете да го најдете примамливо, но и забавно. Сепак, подобри можности за љубов доаѓаат во вториот дел од септември со Венера во Девица кога сте поотворени за романса. Ретроградниот Сатурн во Риби ви носи емоционално прочистување до февруари, па ќе се ослободите од врската што е „мртва“ со години. Здравје – Психолошки проблеми.СТРЕЛЕЦРабота – Сезоната на Девица ви носи многу обврски, но и можност да постигнете одлични резултати на работа со мали промени. Венера во Лав ви одговара, па затоа ќе блеснете на работа во првата половина од септември. Искористете ја поддршката од вистински пријатели. Периодот од годината е поволен за спонзорства, но и за добивање пари за одредени деловни проекти.Љубов – На 2 септември, Меркур влегува во Девица, па ќе го насочите вниманието кон успешна личност на работа. Ова е некој што може да има свој мал бизнис, но и успешна кариера. Втората половина од септември е подобра за романса кога Меркур влегува во Вага, бидејќи ќе градите љубов од пријателство. Затемнувањето на Месечината во Риби може да донесе семејни грижи или компликации со станот кај некој Стрелец.Здравје – Чувствителни црева.ЈАРЕЦРабота – Пред вас е период во кој е добро да се усовршите. Секој курс или студирање во наредниот период може да ви донесе пофинансиски стабилна работа во иднина. Многу Јарци ќе добијат можност да патуваат поради работа или можеби дури и да се преселат во друг град поради кариерата. Марс во Вага до 22 септември може да создаде предизвици во вашиот однос со вашите претпоставени, па затоа можете да очекувате решенија кои повремено нема да ви одговараат.Љубов – Сатурн е ретрограден, па во љубовта се враќате назад во времето. Ќе имате можност да се ослободите од луѓе кои немаат место во вашиот живот, но и да се пресметате со блиски луѓе. Јарците кои се во долга врска лесно можат да се одлучат за следниот чекор под влијание на Јупитер во Рак.Здравје – Послабо.ВОДОЛИЈАРабота – Влегуваме во месец кога ќе мора да се занимавате повеќе со детали на работа. Точноста и организацијата ќе бидат клучни во работата, па затоа малку ќе ве изморат. Јупитер во Рак ќе го зголеми обемот на работа и ќе го прошири тимот со кој работите во наредните есекунди. Ретроградниот Сатурн се враќа во Риби, па финансиите ќе бидат во фокусот и ќе мора да научите да штедите повеќе.Љубов – Венера во Лав може да предизвика средба со личност која е позната на пошироката јавност. Некои Водолии можат да стапат во контакт со личност која неодамна се развела. Девиците и Лавовите ќе бидат привлечни за вас. Во емотивна смисла, во текот на септември многу повеќе ќе мерите колку Парнет направил за вас, па затоа делата ќе бидат поважни од зборовите.Здравје – Чувствително.РИБАРабота – Влегувајќи во септември, ќе сакате да ги одложите обврските, но ќе бидете принудени да се справувате со стари проблеми кои не се решени во последните месеци. Затемнувањето на полната месечина во вашиот знак значи крај на една животна фаза. Бидејќи Сатурн се враќа во Риби, обичните проблеми можат да изгледаат поголеми, а вие ќе го претерувате товарот на обврските. Затоа, пронајдете рамнотежа помеѓу обврските и можностите. Многу Риби ќе донесат одлука под влијание на затемнувањето која целосно ќе им го промени животот.Љубов – Меркур во Девица од 2 септември укажува дека Рибите ќе имаат аналитички партнер покрај себе кој внимателно го планира секој чекор. Колку и да изгледа корисно, ќе добиете впечаток дека во врската останала малку романса. Поради ова, често ќе размислувате за промени. Некои Риби ќе одлучат да ја прекинат врската што ги оптоварува од 2023 година, бидејќи затемнувањето ќе донесе крај на бракот или врската.Здравје – Послабо.

