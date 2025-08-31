Месечината е во Стрелец: Овие хороскопски знаци ќе бидат понесени од бран на среќа

0 SHARES Сподели Твитни

Месечината, планетата што го опишува начинот на кој се чувствуваме, моментално е во Стрелец, каде што ќе остане до почетокот на следната недела. Оваа лунарна положба ќе има позитивно влијание врз Стрелците, Овните и Лавовите.

Месечината во Стрелец носи весел дух, оптимизам и желба за слобода. Луѓето со оваа положба на Месечината секогаш имаат тенденција да гледаат на пошироката слика и не сакаат да се задржуваат на деталите, бидејќи им е важно да чувствуваат смисла во сè што прават.

Нивните емоции се поврзани со истражување, патување и учење, па затоа се чувствуваат најдобро кога имаат можност да ги прошират своите хоризонти.

Тие често знаат да бидат отворени, спонтани и директни во изразувањето на своите чувства, што може да им изгледа премногу искрено или неограничено на другите, но секогаш постои добра намера зад тоа. Им е потребна слобода во врските и не можат да го поднесат чувството на ограничувања, па затоа избираат луѓе и средини во кои можат да бидат самите себе.

Нивниот внатрешен мир доаѓа преку верата, филозофијата, духовноста или постојаното барање нови искуства. Понекогаш можат да изгледаат немирни или неодлучни, бидејќи постојано се привлечени од нешто ново, но токму оваа љубопитност му дава на нивниот живот посебно значење и енергија.

Пронајдете не на следниве мрежи: