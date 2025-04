Меси погоди, па славеше со неговите деца

0 SHARES Сподели Твитни

Лионел Меси со своето издание го одведе составот на Интер Мајами во полуфиналето на КОНКАКАФ шампионскиот Куп.

Ветеранот постигна два гола и забележа асистенција во триумфот над Лос Анџелес од 3-1, победа со моја Интер Мајами дојде до конечни во двомечот 3-2 и место во наредната фаза каде за противник ќе има уште еден МЛС ривал во екипата на Ванкувер.

Клучниот погодок на Лео за победата дојде во 84 минута, а прославата беше навистина посебна.

Тој ја сподели радоста со децата во првите редови, тука беа и неговите синови, наследникот на Суарез, а зад нив нивните најблиски.

