Место мигранти кои очекуваат азил, во Албанија пристигнаа мигранти од кои им е одбиено барањето за азил во Италија.

Во Албанија пристигна уште една група мигранти на кои претходно им бил одбиен азил во Италија.

Бродот на италијанската морнарица „Спика“ во вторникот наутро тргна од пристаништето Бриндизи и доцна попладнево вплови во пристаништето Шнѓин, превезувајќи 27 мигранти на него.

По пристигнувањето во Албанија, мигрантите биле префрлени во прифатниот камп Ѓадр, каде во оваа структура, согласно утврдените правила и протоколи, биле репатрирани.

Ова е трет контингент што пристигнува на албанска територија, како дел од новата уредба на италијанската влада, кои ќе останат во Ѓадр до депортација во земјите на потекло, со максимален период не подолг од 18 месеци.

Првично, кампот Ѓадр беше замислен како прифатен центар за баратели на азил спасени на море, за период до 28 дена, но со новата уредба на италијанската влада предводена од премиерката Џорџа Мелони, функцијата на овој центар е проширена.

Сега, исто така, ќе служи како центар за имигранти чии барања за азил се одбиени од италијанските власти и кои чекаат депортација.

Во меѓувреме, одлуката на Европскиот суд на правдата во врска со жалбата поднесена од Судот во Рим се очекува во наредните денови.

Судот во Рим ја доведе во прашање легитимноста на апсењата на мигрантите спасени во Медитеранот, а потоа префрлени во Албанија, особено за случаите кои доаѓаат од земји кои Италија ги смета за безбедни, како што се Египет и Бангладеш. (МИА)

