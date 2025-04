Мета воведува „тинејџерски профили“ за Facebook и Messenger …

0 SHARES Сподели Твитни

Компанијата Мета воведува „тинејџерски профили“ на својата социјална мрежа Фејсбук и апликацијата Месинџер.

Исто како и со Инстаграм, компанијата ќе започне автоматски да ги префрла помладите тинејџери на нови сметки како дел од задолжителните родителски контроли и ограничувања за тоа со кого можат да испраќаат пораки и да комуницираат.

Компанијата првпат ја воведе функцијата на Инстаграм минатата есен и сега има 54 милиони тинејџери со повеќе „заклучени“ профили. Инстаграм бара од луѓето на возраст меѓу 13 и 15 години да користат тинејџерски профил и има алатки наменети за оние кои лажат за нивната возраст. Тинејџерските сметки на Facebook и Messenger ќе функционираат на сличен начин. Тинејџерите нема да можат да комуницираат со непознати контакти или да менуваат одредени поставки за приватност освен ако родителот не одобри. Родителите ќе можат да го следат и времето кое нивното дете го поминува користејќи го уредот, како и списокот на пријатели.

Мета додава нови безбедносни карактеристики за тинејџерските сметки на Инстаграм. По оваа промена, на тинејџерите под 16 години ќе им треба родителска дозвола за да започнат пренос во живо. Апликацијата исто така ќе ги спречи помладите тинејџери да ја исклучуваат заштитата од голотија, функција која автоматски ги замаглува фотографиите во директните пораки, освен ако не добијат дозвола од родителите за тоа.

На овој начин Мета сака да покаже дека „затвора блескави дупки“ во безбедносните функции наменети за заштита на тинејџерите.

Компанијата се најде под притисок поради влијанието на нејзините апликации врз тинејџерите, особено врз Instagram. Десетици држави во моментов ја тужат Мета за штета предизвикана на помладите корисници.

