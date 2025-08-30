Метеорит тежок 240 килограми продаден на аукција за 1,7 милиони евра

Метеорит од 240 килограми, за кој се проценува дека е стар околу 4,5 милијарди години, беше продаден денес на аукција во Холандија за 1,7 милиони евра, објавија холандските медиуми. Тоа е најтешкиот и најголемиот железен метеорит некогаш понуден на аукција, објавува веб-страницата Vrt. Се состои главно од железо и никел и припаѓа на релативно редок вид метеорит.

Метеоритот беше продаден за многу повисока цена од очекуваната, која беше проценета помеѓу 800.000 и 1 милион евра. Ова небесно тело се формирало пред околу 4,5 милијарди години во астероидниот појас помеѓу Марс и Јупитер. Астероидот, од кој беше дел метеоритот, веројатно се распаднал за време на судир со друго тело во вселената.

Еден од неговите фрагменти, масивна вселенска карпа со тежина од 26.000 килограми, исто така се распаднал и паднал на Земјата пред 10 до 30.000 години. Стотици фрагменти од метеорит паднале во Намибија, во близина на селото Гибеон, а првите камења биле пронајдени во 1836 година. Досега во областа се пронајдени вкупно 100 фрагменти од метеоритот Гибеон, потсетува веб-страницата. Опсерваторијата Меркуриус во Дордрехт купила голем фрагмент од метеорит со тежина од 240 килограми во 2004 година, но сега одлучила да го продаде, користејќи ги приходите за изградба на нов планетариум. Минатиот месец, метеорит од 25 килограми од Марс беше продаден за повеќе од 5 милиони долари на аукција во Њујорк, што го прави најтешката карпа од таа планета некогаш пронајдена на Земјата.