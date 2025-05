Метеоролозите соопштуваат алармантна информација: Глобалното затоплување ќе достигне нова граница до 2030. година.

0 SHARES Сподели Твитни

Според годишниот извештај за климата составен од Метеоролошката служба на Обединетото Кралство, врз основа на прогнози од десет центри и објавен од СМО, се очекува планетата да одржи историски нивоа на затоплување дури и по двете најтопли години во историјата.

За прв пат, податоците укажуваат и на мала веројатност од еден процент дека пред 2030 година светот би можел да доживее година што е за два степени потопла отколку во прединдустриската ера.

„Шокантно е што е можен скок на температурата од два степени. Се испостави дека тоа е само еден процент во текот на следните пет години, но веројатноста ќе се зголемува како што се затоплува климата“, предупреди Адам Скејф од Британската метеоролошка служба.

Во извештајот се додава дека има 80 отсто шанси глобалните температури да соборат барем еден годишен рекорд на топлина во следните пет години, со што ќе се зголеми ризикот од екстремни суши, поплави и шумски пожари.

