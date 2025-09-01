Метео: Видете какво ќе биде времето денес

Од УХМР јавуваат дека времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северoзападен правец.

Во Скопје, сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северoзападен правец.

Утре времето ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Во среда ќе биде променливо облачно, наместа нестабилно со локален дожд и грмежи. Изолирана појава на нестабилност ќе има и во четврток.